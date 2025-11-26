Ο Χάρης Γρηγορόπουλος μιλάει για το ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς».

Για τον ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς» μίλησε ο Χάρης Γρηγορόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής, ο γνωστός ηθοποιός, αποκάλυψε πως έχει αρκετό καιρό να δεχτεί κάποια πρόταση για την τηλεόραση, ενώ δεν αισθάνεται πως ο ρόλος του «Τρελαντώνη» εγκλώβισε τον ίδιο, όσο τους ιθύνοντες για τις σειρές.

Όσα αποκάλυψε ο Χάρης Γρηγορόπουλος για το ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς»

«Δεν μου προτάθηκε να κάνω κάτι τηλεοπτικά. Δε λέω όχι στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, την αγαπώ ιδιαίτερα. Δεν με πειράζει να κάνω και ένα διάλειμμα», σημείωσε αρχικά μιλώντας για την συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές.

Παράλληλα, απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου σχετικά με τον ρόλο του «Τρελαντώνη», έναν χαρακτήρα που τον σημάδεψε και έκανε τον κόσμο να τον γνωρίζει:

«Μου έτυχε να κάνω τον Τρελαντώνη, έναν ρόλο που όλοι με έμαθαν από αυτόν. Δεν με εγκλώβισε. Εγκλώβισε ίσως κάποιους άλλους εγκλώβισε που θα σκεφτόντουσαν να μου προτείνουν μια δουλειά και θα λέγανε, δεν θα πάρουμε τον Τρελαντώνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο, απάντησε σχετικά με την τοποθέτηση ότι η Επίδαυρος θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να μην ανεβαίνουν παραστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, ισχυρίστηκε πως το θεωρεί ένα από τα ομορφότερα θέατρα στο κόσμο και δεν είναι απαραίτητο να σφραγιστεί: «Η Επίδαυρος είναι ένα ζωντανό θέατρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σφραγίσουμε και να γίνει μνημείο. Είναι ένα από τα ωραιότερα θέατρα στον κόσμο. Γιατί να το σφραγίσουμε. Δε σημαίνει βέβαια ότι μια παράσταση επειδή πήγε στην Επίδαυρο είναι μια καλή παράσταση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deihkprlkvsh?integrationId=40599y14juihe6ly}