Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης.

Για λόγους υγείας, η Μαρίνα Σάττι αναγκάζεται να ακυρώσει τις εμφανίσεις της στις ΗΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε η δισκογραφική της εταιρεία την Παρασκευή.

Το δελτίο τύπου σχετικά με τη Μαρίνα Σάττι:

Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.