Oι συνέχειες τριών μεγάλων blockbusters του Χόλιγουντ βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Ο διάσημος παραγωγός του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, μόλις τρέλανε τους φαν. Ο Μπρουκχάιμερ μίλησε για μερικά πολυσυζητημένα σίκουελ, συμπεριλαμβανομένων των Top Gun 3, Πειρατών της Καραϊβικής 6 και μιας συνέχειας της φετινής ταινίας F1 και υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε ότι τα πρότζεκτ βρίσκονται πλέον όλα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, εν ολίγοις, στα σκαριά! Βέβαια, θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να φτάσουν στη μεγάλη οθόνη, αλλά τουλάχιστον κάτι έχει αρχίσει να κινείται.

Ο δημιουργός επιτυχημένων κινηματογραφικών franchise όπως το Beverly Hills Cop, Bad Boys και πολλά άλλα, μίλησε για τα επερχόμενα του πρότζεκτ σε μια συζήτηση με το Variety κατά τη διάρκεια του Variety Entertainment & Technology Summit. Αν και κράτησε τις σημαντικές λεπτομέρειες για τον εαυτό του, όταν ρωτήθηκε για τα έργα που επιβλέπει επί του παρόντος, απάντησε: «Αναπτύσσουμε και άλλο Top Gun. Ελπίζουμε να φτιάξουμε ένα ακόμα F1. Δουλεύουμε σε επόμενους Πειρατές. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές διαφορετικές ταινίες που έχουν γίνει επιτυχημένες, και ελπίζουμε να καταφέρουμε να τις γυρίσουμε όλες», επιβεβαίωσε.

Και αυτό έχει μια βάση αν σκεφτεί κανείς ότι η βιομηχανία του Χόλιγουντ βρίσκεται επί του παρόντος υπό την κυριαρχία των franchise. Οι πρωτότυπες ταινίες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις συνέχειες, τα πρίκουελ και τα spin-off, και οι λίστες με τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις κάθε χρόνο αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από συνέχειες. Είναι μια πραγματικότητα που είναι δύσκολο να αποδεχτείς, αλλά αναπόφευκτη. Είναι επίσης μια τάση που φαίνεται να υιοθετεί ο Μπρουκχάιμερ.



{https://youtu.be/NvO-cpd8AuI?si=Vgi9Bf3vnTSJTvHP}



Ο παραγωγός του Αρμαγεδδών μίλησε για την πρόκληση να πείσει τους ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια τους για λίγο για να δουν ταινίες στη μεγάλη οθόνη:

«Είναι στο χέρι μας, όσοι είμαστε σε αυτόν τον κλάδο, να δημιουργήσουμε ψυχαγωγία για την οποία οι άνθρωποι θα θέλουν να αφήσουν το σπίτι τους και να βγουν να τη δουν. Όλοι έχουμε κουζίνες στα σπίτια μας, έτσι δεν είναι; Αλλά σε όλους μας αρέσει να βγαίνουμε για δείπνο. Θέλεις ένα καλό γεύμα, και πρέπει να τους δώσουμε καλά γεύματα. Και πόσω μάλλον όταν έχουμε τους σπουδαίους σεναριογράφους μας, τους σπουδαίους ηθοποιούς μας, τους σπουδαίους σκηνοθέτες μας που κάνουν πραγματικά σκληρή δουλειά για να προσφέρουν στο κοινό κάτι που θέλει να δει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Top Gun: Maverick πλησίασε τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2022, ενώ το F1 The Movie απέφερε 624 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Είναι και οι δύο από τις πιο επιτυχημένες ταινίες του Τομ Κρουζ και του Μπραντ Πιτ τα τελευταία χρόνια, και οι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουντ ήταν πάντοτε ένας λόγος που ο κόσμος συνέρρε στις αίθουσες για να δει την ταινία. Ο Μπρουκχάιμερ γνωρίζει το απαραίτητο στοιχείο του σταρ και σχολίασε την ανεκτίμητη αξία του να τους έχεις σε σύγχρονες παραγωγές.



«Όταν δουλεύεις με τον Τομ ή με τον Μπραντ, προσθέτουν τόση αξία γιατί απλά θέλουν να κερδίσουν. Θέλουν να κάνουν μια υπέροχη ταινία. Θέλουν να κάνουν μια εξαιρετική εμφάνιση. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι μπορούν να προωθήσουν την ταινία, ότι το κοινό θα την αγαπήσει. Απλώς θέλουν να κερδίσουν», παραδέχτηκε ο Μπρουκχάιμερ.



{https://youtu.be/qSqVVswa420?si=QbSNPD2j0RlrpsVj}



Όσον αφορά τον Τζόνι Ντεπ και την επιστροφή του στους Πειρατές της Καραϊβικής, ο παραγωγός δεν είπε τίποτα, αλλά είναι αρκετά προφανές ότι αν κάποια στιγμή γυριστεί μια ταινία «Πειρατών», θα δυσκολευτεί χωρίς την παρουσία του κλασικού χαρακτήρα Τζακ Σπάροου, του πειρατή της καρδιάς των θεατών! Πολύ απλά, οι Πειρατές της Καραϊβικής είναι πρωτίστως ο Τζόνι Ντεπ.