Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά για τους «Πειρατές της Καραϊβικής 6»

Γνώριμα πρόσωπα από τα παλιά, πρόκειται να επιστρέψουν για την έκτη ταινία Πειρατές της Καραϊβικής, επιβεβαιώνει ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Η ομάδα πίσω από τους Πειρατές της Καραϊβικής αποκάλυψε ορισμένες ευχάριστες ειδήσεις για την έκτη ταινία της Disney. Ο παραγωγός του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ μοιράστηκε πρόσφατα μερικά μυστικά για το έκτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να εργάζονται στο σενάριο, ωστόσο τώρα έχουν μια πολύ καλύτερη ιδέα για το πού πηγαίνουν με το επόμενο κεφάλαιο. Επίσης, ακούγεται ότι μια επανένωση μπορεί να βρίσκεται ήδη στα χαρτιά.



Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Screen Rant, ο Μπρουκχάιμερ διαβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να προχωρούν στην ανάπτυξη του Pirates of the Caribbean 6 και είναι αποφασισμένοι να το ολοκληρώσουν.



«Δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο. Ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε σωστά - και μετά θα το κάνουμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα είναι «μια νέα εκδοχή» και όχι συνέχεια της ιστορίας. Στη συνέχεια εξήγησε ότι, ενώ πρόκειται για μια νέα εκδοχή του franchise, θα επιστρέψουν κάποια γνωστά πρόσωπα από προηγούμενες ταινίες, λέγοντας: «Δεν θα είναι όλοι νέοι ηθοποιοί. Θα έχουμε κάποιους που θα επιστρέψουν. Δεν πρόκειται να σας πω ποιοι - θα πρέπει να μαντέψετε».



Και κάπως έτσι όλοι σκεφτόμαστε ένα όνομα: αυτό του Τζόνι Ντεπ που ενσάρκωσε τον Τζακ Σπάροου, που ταυτίστηκε με τον Τζακ Σπάροου, που έγινε ο ίδιος Τζακ Σπάροου, ο Πειρατής της καρδιάς μας και παράλληλα έσπασε τα ταμεία του box office.



Kαι αν με ρωτάτε (που δεν με ρωτάτε), δεν δύναται να υπάρξουν Πειρατές της Καραϊβικής χωρίς τον Σπάροου του Ντεπ. Διαφορετικά μιλάμε για άλλο πρότζεκτ. Άλλωστε και ο Μπρουκχάιμερ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του -πια- να δει ξανά τον Τζόνι Ντεπ να κρατάει το σπαθί του Τζακ Σπάροου. Μέχρι στιγμής πάντως, η Disney τηρεί σιγή ιχθύος και μας αφήνει να σιγουβράζουμε στο ζουμί μας, γιατί τέτοια είναι!



Αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο Ορλάντο Μπλουμ έχει εκφράσει θετική διάθεση για μια ενδεχόμενη επιστροφή στο επιτυχημένο franchise και μάλιστα δηλώνει ενθουσιασμένος σε μια πιθανή επανένωση της ομάδας και του καστ. Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός έπαιξε τον χαρακτήρα του Will Turner, τον οποίο είδαμε τελευταία φορά «Pirates of the Caribbean: At World's End» του 2007.



Η έκτη ταινία στο franchise των «Πειρατών της Καραϊβικής» ανακοινώθηκε το 2018, αλλά αρκετές προκλήσεις και καθυστερήσεις εμπόδισαν να υλοποιηθεί το πρότζεκτ. Ένα από αυτά ήταν η πολύκροτη δίκη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, η οποία ώθησε το στούντιο να χωρίσει τους δρόμους του με τον ηθοποιό και το Χόλιγουντ να του κλείσει την πόρτα κατάμουτρα. Περίπου την ίδια εποχή, ο Ντεπ -χολοσκασμένος από κάθε άποψη- δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει η Disney για να τον δελεάσει να επιστρέψει για να επαναλάβει τον ρόλο του Τζακ Σπάροου.



Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο Ντεπ δικαιώθηκε στο δικαστήριο, οι φαν δεν έπαψαν στιγμή να τον υποστηρίζουν, το Χόλιγουντ άρχισε και πάλι να του στρώνει κόκκινα χαλιά και εν ολίγοις όλοι έχουν βάλει λίγο νερό στους κρασί τους λίγο ή πολύ...