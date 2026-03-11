Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Athens Alitheia Forum»,για τα fake news, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι έχει έρθει η στιγμή να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.

Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο «Θεσμοί, Διαφάνεια και Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Athens Alitheia Forum και διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η πρότασή του δεν αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης ή της διαφορετικής άποψης. Όπως τόνισε, δεν αναφέρεται στην έκφραση γνώμης, στο ρεπορτάζ ή στην κριτική, αλλά αποκλειστικά στην αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη διαδικασία απόκτησης αριθμού κινητού τηλεφώνου. Όπως σημείωσε, όταν κάποιος αγοράζει μία ή περισσότερες κάρτες κινητής τηλεφωνίας, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την ταυτότητά του, ώστε η εταιρεία να γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε αριθμό. Με ανάλογο τρόπο, πρότεινε να λειτουργούν και οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την πρότασή του, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στα προφίλ τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν το πραγματικό τους όνομα. Ωστόσο, η πλατφόρμα θα πρέπει να γνωρίζει την πραγματική τους ταυτότητα, ώστε σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος να μπορούν οι αρχές και η δικαιοσύνη να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πρόταση αυτή δεν αποσκοπεί στην προστασία της εκάστοτε κυβέρνησης από την κριτική, αλλά στην αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων που προκύπτουν από την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, πίσω από ανώνυμα προφίλ συχνά κρύβονται εγκληματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν ή επηρεάζουν παιδιά.

Τέλος, επεσήμανε ότι η ανωνυμία στο διαδίκτυο έχει διευκολύνει φαινόμενα όπως οι ηλεκτρονικές απάτες και το phishing, μέσω των οποίων έχουν εξαπατηθεί πολίτες και έχουν χαθεί χρήματα. Όπως τόνισε, τέτοιες πρακτικές μπορεί στο μέλλον να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες αναστατώσεις και απειλές, γι’ αυτό και θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος για το ζήτημα.