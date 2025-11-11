Αναλυτικά οι παραβάσεις για κράνος ανά περιφέρεια.

Πάνω από 3.000 παραβάσεις βεβαίωσε η τροχαία τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο πλασίο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» του νέου ΚΟΚ.

Από τις 27/10/2025 έως τις 9/11/2025 πραγματοποιήθηκαν 33.999 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.664 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 101 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 375 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.857 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους οι 111 ήταν διανομείς, 317 επιβάτες δίκυκλων, 424 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 4 οδηγούς οχήματος ATV («γουρούνα»).

Ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-1.352 στην Αττική,

-260 στα Ιόνια Νησιά,

-215 στην Κρήτη,

-215 στη Δυτική Ελλάδα,

-174 στη Θεσσαλία,

-171 στο Νότιο Αιγαίο,

-148 στη Θεσσαλονίκη,

-146 στην Πελοπόννησο,

-86 στη Στερεά Ελλάδα,

-86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-82 στην Κεντρική Μακεδονία,

-78 στην Ήπειρο,

-19 στο Βόρειο Αιγαίο και

-7 στη Δυτική Μακεδονία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.