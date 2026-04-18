Συνελήφθη, επίσης, ο κηδεμόνας του 16χρονου, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στο λιμάνι της Μυτιλήνης, επί της οδού Κουντουριώτη.

Συγκεκριμένα μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο παρέσυρε 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για έλλειψη άδειας οδήγησης, καθώς και για «σωματική βλάβη από αμέλεια» και «επικίνδυνη οδήγηση».