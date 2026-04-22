Ο Αλέξης Χαρίτσης, με ανάρτησή του, τοποθετήθηκε στην άρση των 13 βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έντονη κριτική για άλλη μια φορά άσκησε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτσης με αφορμή την άρση ασυλίας των 13ων βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βουλευτές της ΝΔ εμφανίστηκαν να δικαιολογούν πρακτικές ρουσφετιού και πολιτικής εξυπηρέτησης, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις τους ως «καθήκοντα βουλευτή» ή «εξυπηρέτηση πολιτών». Ο Χαρίτσης υποστηρίζει ότι αυτή η στάση αποκαλύπτει τη διαχρονική λειτουργία ενός πελατειακού κράτους.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές αναφορές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με οργανωμένες πρακτικές παράνομων ενισχύσεων και κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφοντας ένα σύστημα με πιθανές παρατυπίες σε πληρωμές και ελέγχους, το οποίο, όπως λέει, υπερβαίνει το απλό ρουσφέτι και αγγίζει ζητήματα οργανωμένης ευθύνης.

Σε πολιτικό επίπεδο, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατοπίσει την ατζέντα μέσω ανακοινώσεων οικονομικών μέτρων στήριξης, τα οποία χαρακτηρίζει ως αποτέλεσμα υπερπλεονάσματος που προέρχεται από φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

Σήμερα στη Βουλή, 13 βουλευτές της ΝΔ έστησαν μια φαντασμαγορική ωδή στο ρουσφέτι.

«Έκαναν τη δουλειά τους».

«Έλυναν προβλήματα».

«Λειτουργούσαν ως «Συνήγοροι του Πολίτη».

Υποκρίνονται τους Μαυρογιαλούρους του 2026 γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη:

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρεται μεταξύ άλλων σε «οργανωμένη σύμπραξη κομματικών στελεχών» για τη λήψη παράνομων ενισχύσεων από τρίτους ωφελούμενους παραγωγούς και «ιδίως για τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος».

Αναφέρεται επίσης σε εξωσυστημικές και χειρόγραφες εγκρίσεις πληρωμών με παράκαμψη του Πληροφοριακού Συστήματος (τα γνωστά «χεράτα»), σε προσπάθεια συγκάλυψης και αλλοίωσης του αποτελέσματος επιτόπιων ελέγχων κ.άΝαι, η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους.

Έχει μάθει να βαφτίζει την εξαγορά συνειδήσεων και ψήφων «καθήκον του βουλευτή».

Στην πραγματικότητα, όμως, έχει να απαντήσει σε κάτι βαρύτερο.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια απλή υπόθεση ρουσφετιών. Εδώ είδαμε να ξεδιπλώνεται ένα οργανωμένο έγκλημα.

Και στο οργανωμένο έγκλημα υπάρχει ιεραρχία και καθοδήγηση. Από τα πάνω.

Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει.

Τον λόγο για τους 13 βουλευτές έχει πια η Δικαιοσύνη. Ελπίζουμε ότι θα της επιτραπεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Για τους υπουργούς, τον λόγο εξακολουθεί να τον έχει η Βουλή.

Και εκεί θα φανεί αν η γαλάζια πλειοψηφία θα επιλέξει την ποινική διερεύνηση μέσω προανακριτικής ή τη συγκάλυψη.

Και την ίδια στιγμή που στη Βουλή γινόμασταν θεατές του θερμού χειροκροτήματος των γαλάζιων Βουλευτών προς τους ελεγχόμενους από τη Δικαιοσύνη πλέον συναδέλφους τους, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωνε 500 εκ μέτρα δήθεν στήριξης από το υπερπλεόνασμα των 6,1 δις ευρώ.

Ένα υπερπλεόνασμα από τους έμμεσους φόρους και την απομύζηση του πενιχρού εισοδήματος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Τόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός την προσπάθεια για αλλαγή της ατζέντας.

Το μόνο σίγουρο πλέον είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει.

Κάθε μέρα που ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του παραμένουν γαντζωμένοι στις καρέκλες της εξουσίας είναι επιζήμια για τη χώρα.