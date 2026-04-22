Υπερψηφίστηκαν οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας και για τους 13 βουλευτές, αίτημα που είχαν υποβάλει και οι ίδιοι, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Επιτροπή, όπως οι Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης και Χαράλαμπος Αθανασίου, είτε μέσω υπομνημάτων.

Λίγο μετά τις 16:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν 288 βουλευτές (απουσίαζαν 9).

Κατά ψήφισαν, σε κάποιες περιπτώσεις δύο βουλευτές ενώ παρών δήλωσε μόνο ένας βουλευτής στην περίπτωση του Χαράλαμπου Αθανασίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

- Για της υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Οι 287 ψήφισαν υπέρ, ενώ κατά ψήφισε ένας βουλευτής.

- Για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Γιάννη Κεφαλογιάννη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Νότη Μηταράκη

- Για την υπόθεση του Κώστα Τσιάρα ψήφισε ένας βουλευτής λιγότερος, 287 δλαδή. Υπερψήφισαν οι 285 καταψήφισαν οι 2.

- Για την υπόθεση του Κώστα Σκρέκα ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του κ. Βαρτζόπουλου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Χρήστου Μπουκώρου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Θεόφιλου Λεονταρίδη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

- Για την υπόθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ψήφισαν 288 βουλευτές. Εδώ είχαμε την διαφοροποίηση πως υπερψήφισαν 285, καταψήφισαν 2, ενώ είχαμε και ένα «παρών».

- Για την περίπτωση του Τάσου Χατζηβασιλείου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.