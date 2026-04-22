Οι προτάσεις για άρση ασυλίας και των 13 έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία, με μικρές διαφοροποιήσεις.

«Πράσινο φως» άναψε η Ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις νέες δικογραφίες που διαβίβασε στο Κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Οι προτάσεις για άρση ασυλίας και των 13 έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιπτώσεις όσον αφορά τον αριθμό που υπερψήφισαν και καταψήφισαν τον κάθε βουλευτή. Ειδικότερα:

Για της υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Οι 287 ψήφισαν υπέρ, ενώ κατά ψήφισε ένας βουλευτής.

Για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Γιάννη Κεφαλογιάννη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Νότη Μηταράκη ψήφισαν 288 βουλευτές, υπέρ 286, κατά 2

Για την υπόθεση του Κώστα Τσιάρα ψήφισε ένας βουλευτής λιγότερος, 287 δλαδή. Υπεψήφισαν οι 285 καταψήφισαν οι 2.

Για την υπόθεση του Κώστα Σκρέκα ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του κ. Βαρτζόπουλου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Χρήστου Μπουκώρου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Θεόφιλου Λεονταρίδη ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Για την υπόθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ψήφισαν 288 βουλευτές. Εδώ είχαμε την διαφοροποίηση πως υπερψήφισαν 285, καταψήφισαν 2, ενώ είχαμε και ένα «παρών»

Για την περίπτωση του Τάσου Χατζηβασιλείου ψήφισαν 288 βουλευτές, οι 286 υπέρ, ενώ καταψήφισαν δύο βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο αρνητικές ψήφοι στις άρσεις ασυλίας προέρχονται από την αναφερόμενη στη δικογραφία Κατερίνα Παπακώστα η οποία φέρεται να υπερψήφισε μόνο τον εαυτό της και τον πρώην Σπαρτιάτη και νυν ανεξάρτητο βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Η διαφοροποίηση στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, είναι πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να μην ψήφισε για τον εαυτό του, ενώ ο Χαράλαμπος Αθανασίου ψήφισε «παρών» για την υπόθεσή του.

Ποιοι δεν ψήφισαν

Όπως φάνηκε οι «γαλάζιοι» βουλευτές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους έδωσαν το παρόν και υπερψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ακολουθώντας την γραμμή του πρωθυπουργού. Ωστόσο υπήρξαν και εξαιρέσεις.

Στη ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο Νότης Μηταράκης, για τον οποία αποφασίστηκε να αρθεί η ασυλία του. Ο ίδιος νωρίτερα, εξήγησε για τη στάση του πως «το βρίσκω άκομψο να ψηφίσω για μια δικογραφία που με αναφέρει. Ζήτησα καθαρά την άρση ασυλίας μου».

Από την ψηφοφορία απείχε επίσης ο Στέλιος Πέτσας που είχε δηλώσει την πρόθεσή του από χθες σε συνέντευξή του, ενώ φέρεται να μην ψήφισε ούτε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

Στη ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο Αντώνης Σαμαράς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, απείχαν επίσης οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Ασπιώτης, Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης και ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, εξηγούν ότι εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Κατερίνας Νοτοπουλου, η οποία ψήφος είναι θετική για τις άρσεις ασυλίας.

Όσα προηγήθηκαν

Ανεξαρτήτως του βαθμού εμπλοκής ενός εκάστου, όλοι ακολούθησαν την παραίνεση του πρωθυπουργού να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους, δηλώνοντας ότι δεν έκαναν κάποια παράνομη πράξη από την οποία να ζημιώθηκε είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το ελληνικό Δημόσιο.

Αντίθετα άπαντες υποστήριξαν ότι έδρασαν στο πλαίσιο των πολιτικών τους και καθηκόντων. Αν και οι περισσότεροι το έπαιξαν υπεράνω αποφεύγοντας να ρίξουν τα βέλη τους στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ορισμένοι όπως ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην αεροπαγιτης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης δεν συγκρατήθηκε και καταλόγισε κατάχρηση εξουσίας στους Έλληνες εντεταλμένους της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης ότι και οι 13, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Καραμανλής, καταχειροκροτήθηκαν από τους παρισταμένους βουλευτές συναδέλφους τους στην ΝΔ. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι περιπτώσεις του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου και του νέου κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου. Η σταση των δύο ερμηνεύτηκε από πολλούς, ως μήνυμα από το Μαξίμου να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι επισήμως δεν αποδοκιμάζει η κυβερνητική πλειοψηφία την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο Καραμανλής και η Ζωή

Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία «απολογία» του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος απέδωσε τις επιθέσεις που δέχεται τόσο για τα Τεμπη όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη βαριά κληρονομιά του ονόματος του. Ως τον «πιο αθώο πολίτη αυτής της χώρας» παρουσίασε με σαφή δόση ειρωνίας τον Κώστα Καραμανλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζωή Κωσταντόπουλου. Ο έτερος πολιτικός αρχηγός που πήρε το λόγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι η κ. Κοβέσι, αλλά ότι δεν μπορεί να την ελέγξει.

