Ως μάννα εξ ουρανού περίμεναν στο Μέγαρο Μαξίμου την 22α Απριλίου, ημέρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την οριστικοποίηση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η σπουδή του Μεγάρου Μαξίμου να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης την ίδια ημέρα, δηλαδή αύριο Τετάρτη.

Και τούτο, διότι μέχρι χθες την ατζέντα της Τετάρτης μονοπωλούσε το εξαιρετικά επίπονο «κρας τεστ» του Μεγάρου Μαξίμου με τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας των εμπλεκομένων στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σειρά γαλάζιων βουλευτών να έχει προαναγγείλει πως δεν προτίθεται να υπερψηφίσει.

Κάπως έτσι, στην κυβέρνηση υπερίσχυσαν οι φωνές για άμεση ανακοίνωση μέτρων, έναντι όσων συνηγορούσαν για υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ και ένα συνολικότερο πακέτο ελάφρυνσης. Στόχος δεν είναι άλλος από το να μετριαστεί ο αντίκτυπος από το κοινοβουλευτικό αντάρτικο και να «βγει» από τη στενωπό προτάσσοντας τα νέα μέτρα στήριξης, που προκύπτουν από τα υπερέσοδα του Δημοσίου από τον πληθωρισμό και το νέο κύμα ακρίβειας...

Ν.Α.