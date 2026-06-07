Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή.

Νέο σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό η κατάρρευση του Δανού διεθνή μέσου Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία, σε ένα περιστατικό που ξύπνησε μνήμες από το δραματικό συμβάν του 2021 στο Euro. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έρικσεν έδειξε να αισθάνεται αδιαθεσία, έφερε το χέρι του στο στήθος και στη συνέχεια κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στις εξέδρες και στους πάγκους των δύο ομάδων.

Η αναμέτρηση διακόπηκε άμεσα, ενώ ιατρικά επιτελεία και διασώστες έσπευσαν στο σημείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Οι διοργανωτές αποφάσισαν την οριστική διακοπή του φιλικού αγώνα, καθώς η κατάσταση του ποδοσφαιριστή προκάλεσε έντονη ανησυχία σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Ξύπνησαν οι μνήμες

Το νέο περιστατικό φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό όσα είχαν συμβεί στις 12 Ιουνίου 2021, όταν ο Έρικσεν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro. Τότε είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μέσα στον αγωνιστικό χώρο και επανήλθε χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών και των διασωστών, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Μετά το περιστατικό, ο Δανός άσος υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδωτή και κατάφερε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές που έχουν καταγραφεί στον επαγγελματικό αθλητισμό.

{https://x.com/Fabio_Alvarenga/status/2063684017241686437}

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