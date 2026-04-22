Όσα είπε ο Μάκης Βορίδης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που χτένιζαν τους διαδρόμους της Βουλής.

Τελικά ο Μάκης Βορίδης ακολούθησε το μυαλό και όχι την καρδιά του και εμφανίστηκε στη Βουλή υπερψηφίζοντας τις άρσεις ασυλίας για τους 13 συναδέλφους του από την ΝΔ.

Η παρουσία κα η νομική υπόσταση του πρώην υπουργού λειτούργησε ως πόλος έλξης για τους «γαλάζιους» οι οποίοι έσπευσαν να μάθουν από τον ίδιο για το τι μέλλει γένεσθαι με τους βουλευτές της δικογραφίας μετά τις άρσεις.

Ετσι ο πρώην υπουργός βρέθηκε στο περιστύλιο μετά την ψηφοφορία με καμιά δεκαπενταριά βουλευτές της ΝΔ γύρω του, εξηγώντας τους μεθοδικά τα επόμενα βήματα.

Αμέσως μετά έπεσε στα χέρια των κοινοβουλευτικών συντακτών που χτένιζαν τους διαδρόμους της Βουλής για το μεροκάματο και τελικά έπιασαν λαβράκι. Και αυτό γιατί ο Μάκης Βορίδης πήγε ένα βήμα παρακάτω την όλη συζήτηση και είπε για όσους από τους «13» ασκηθούν ποινικές διώξεις, πως οι εκλογές θα τους βρουν με την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

«Ο χρόνος δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη, θα ακολουθήσει η προανάκριση, η απολογία, η σύνταξη του κατηγορητηρίου κτλ.», έλεγε, περιγράφοντας ουσιαστικά ένα ημερολόγιο που δεν συγχρονίζεται με εκλογικούς σχεδιασμούς.

Κοινώς, εφόσον εκκίνησαν οι διαδικασίες μετά το «ναι» της Ολομέλειας, δύσκολα θα κλείσουν πριν ανοίξουν οι κάλπες. Και κάπως έτσι, οι «13» της δικογραφίας, πλην του Κώστα Καραμανλή που έχει ανακοινώσει πώς δεν θα είναι υποψήφιος, μοιάζουν να βαδίζουν προς μια εκλογική αναμέτρηση με την ιδιότητα του κατηγορουμένου να τους συνοδεύει.

Για τη δική του στάση στην ψηφοφορία, ο Μάκης Βορίδης σχολίασε με χιούμορ: «Ζύγισα την επιθυμία των βουλευτών, όχι όμως ελαφρά τη καρδία. Έχω ένα μαύρο σημειωματάριο κακών πράξεων, θα πάω τώρα να το συμπληρώσω…».

Όσο για τις επιθέσεις προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ανέφερε ότι «δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα», βάζοντας ως προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο γύρω από τις υποθέσεις των «13». Με άλλα λόγια: πρώτα να δούμε ποιοι και πώς θα φτάσουν στο εδώλιο – και μετά θα γίνει το ταμείο.

Σ.Σ.