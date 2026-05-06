«Επενδύουμε σταθερά στην πράσινη μετακίνηση κι ενισχύουμε τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επισκεπτών» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά, τον μεγάλο τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, στην πλατεία Συντάγματος. Την Κυριακή 10 Μαΐου, το 5ο Ετάπ (Πειραιάς–Αθήνα) μετατρέπει το κέντρο της πόλης σε ανοιχτή γιορτή ποδηλασίας και βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως δυναμική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και το UCI Mobility & Bike City Forum αναδεικνύουν την πόλη σε σημείο αναφοράς για την ποδηλασία και τη βιώσιμη κινητικότητα. Επενδύουμε σταθερά στην “πράσινη” μετακίνηση κι ενισχύουμε τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των επισκεπτών. Προχωράμε στη δημιουργία πενήντα σημείων ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις γειτονιές, ενώ ήδη λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία διάθεσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στα δημοτικά παρκινγκ της Κλαυθμώνος και της Βαρβακείου. Με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, διαμορφώνουμε μια πόλη πιο φιλική, πιο σύγχρονη και πιο βιώσιμη. Σας καλώ όλες και όλους να υποδεχτούμε μαζί τους αθλητές που διέσχισαν όλη την Ελλάδα, στο Σύνταγμα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε: «Η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως ο ΔΕΗ Tour of Hellas, γιατί επενδύουμε στην εξωστρέφεια της χώρας, στον αθλητικό τουρισμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην τοπική ανάπτυξη. Με τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, ο μεγάλος τερματισμός στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αναδεικνύοντας την πρωτεύουσα ως σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Ο Γύρος Ελλάδας, όμως, δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος αγώνας. Μέσα από τις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, αφήνει ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα: καλλιεργεί στα παιδιά κουλτούρα άθλησης, οδικής ασφάλειας, συμπερίληψης και σεβασμού στον δημόσιο χώρο».

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas, που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα, δεν αποτελεί μόνο ένα σπουδαίο διεθνές αγωνιστικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή γιορτή συμμετοχής των πολιτών. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές συνδέει το παραλιακό μέτωπο και τους Δήμους της νότιας Αττικής με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αναδεικνύοντας την ομορφιά και τον σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης μας. Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά με ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της Αθήνας, συναυλία και πολλές παράλληλες δράσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Πρόγραμμα στην Αθήνα

Η τελευταία ημέρα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 είναι η μεγάλη ημέρα της Αττικής. Ο αγώνας ξεκινά από τον Πειραιά, διασχίζει την παραλιακή ζώνη, περνά από περιοχές της νότιας και ανατολικής Αττικής και ολοκληρώνεται με θεαματικό φινάλε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος.

Οι αθλητές αναμένεται να εισέλθουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων στις 13:25 περίπου, από την Αθανασίου Διάκου (είσοδος στο σιρκουί). Η αγωνιστική διαδρομή θα περάσει από πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με είσοδο από τη Λεωφόρο Συγγρού με την διαδρομή να διεξάγεται μέσω Αμαλίας, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Χαλκοκονδύλη, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, χαρίζοντας μοναδικό αγωνιστικό θέαμα παγκοσμίου επιπέδου. Ο τερματισμός του 5ου Ετάπ θα γίνει στην περιοχή της οδού Αμαλίας στο ύψος της πλατείας Συντάγματος, στον Άγνωστο Στρατιώτη (στις 14:00 περίπου). Θα ακολουθήσουν οι απονομές των μεταλλίων στους νικητές.

Η μεγάλη συναυλία «Ride the Beat»

Μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού μέρους και τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί στην πλατεία Συντάγματος με μια μεγάλη συναυλία. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Stavento, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία, Kira May Cry, ο DJ Νίκος Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίνοντας τον μουσικό παλμό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλες δράσεις

Στα ΔΕΗ FanZones, οι παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες, νέους, φίλους του ποδηλάτου και επισκέπτες. Από τις 10:30 στην πλατεία Συντάγματος:

- Δοκιμές e-bikes και διαδραστικά παιχνίδια

- HERO 2030 skillstrack (παιδιά 6+)

- Εκπαιδευτικά παιχνίδια ΚΟΚ

- Πρώτες βοήθειες (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

- Δράσεις καθαρού αθλητισμού (ΕΟΚΑΝ)

- Σεμινάρια συντήρησης ποδηλάτου

- Κληρώσεις και δώρα

Η ποδηλατοβόλτα της Αθήνας

Στην Αθήνα διοργανώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου ποδηλατοβόλτα με τη συμμετοχή πολιτών και συλλόγων σε μια ανοιχτή γιορτή συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ποδηλατοβόλτα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 – Ride Athens Circuit», οι συμμετέχοντες θα ποδηλατήσουν στους ίδιους δρόμους, την ίδια μέρα, λίγες ώρες πριν κριθεί ο νικητής του Γύρου Ελλάδας και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη συγκλονιστική στιγμή του τερματισμού. Οι εγγραφές θα γίνονται στην πλατεία Συντάγματος 09:30 – 11:00 και από εκεί θα ξεκινήσει και η ποδηλατοβόλτα στις 12:00, για μια διαδρομή 6,5 χλμ.. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν όλες και όλοι από 10 ετών και άνω.

Χρηστικές Πληροφορίες για Πολίτες και Επισκέπτες

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την ασφάλεια όλων, ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει:

- Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις: Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμβουλεύονται τις ενημερώσεις της Τροχαίας Αττικής για τις προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και τους δρόμους που δεν θα είναι προσβάσιμοι την ημέρα του αγώνα.

- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Συνιστάται η χρήση του Μετρό για την πρόσβαση στο κέντρο. Θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το Σύνταγμα και τις γύρω οδούς.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κατοίκους και επισκέπτες να δώσουν το παρών στο κέντρο της πόλης και να γίνουν μέρος της μεγάλης ποδηλατικής γιορτής.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, εδώ: https://www.hellas-tour.gr/portal/el/