Ο Γιώργος Καραμέρος, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. συμμετείχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, (Delphi Economic Forum XI), στο πάνελ με τίτλο «Διαιρέσεις, Κρίση και Εκλογές: Οι Ανακατατάξεις Ισχύος στο Νέο Πολιτικό Τοπίο» το οποίο συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Χριστίνα Κοραή και Δημήτρης Τάκης.

Σε μία συζήτηση με σαφή εστίαση στην επόμενη ημέρα για το πολιτικό τοπίο ανασύνθεσης που ανοίγεται στον προοδευτικό χώρο, ο Γιώργος Καραμέρος με την εισήγηση του κατέθεσε επιγραμματικά ένα πλάισιο προτάσεων για την επόμενη φάση διακυβέρνησης που θα είναι δομικά πιο απαιτητική όπως ανέφερε. «Η πρόκληση δεν είναι πλέον απλώς η ανάπτυξη, αλλά η διαφορετική μορφή ανάπτυξης η μετάβαση από μια δυναμική που στηρίχθηκε στην ανάκαμψη, σε μια πρόοδο που βασίζεται στην παραγωγικότητα που ταυτόχρονα θα μειώνει και τις ανισότητες» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ανέδειξε τα βασικά προβλήματα που, όπως υπογράμμισε, κληροδοτεί η απερχόμενη κυβέρνηση. «Τα προβλήματα δεν είναι μόνο η ακρίβεια και το στεγαστικό. Η αδιαφάνεια και οι καθυστερήσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης όχι μόνο επιβαρύνουν τους πολίτες, αλλά εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις επενδύσεις και την ανάληψη ρίσκου», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι «η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν αποτελεί κρίσιμο ανασταλτικό παράγοντα», ενώ πρόσθεσε ότι «οι μικρότερες επιχειρήσεις λαμβάνουν ελάχιστα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε την υστέρηση της χώρας στις επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως το λογισμικό, τα δεδομένα και η πνευματική ιδιοκτησία, τονίζοντας ότι αυτό «περιορίζει την ικανότητα της οικονομίας να μετατρέπει την ανάπτυξη σε βιώσιμη παραγωγικότητα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Καραμέρος ανέδειξε τον κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η επόμενη Προοδευτική Κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως «αν θέλεις να αυξήσεις τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο, ο τρόπος είναι μέσω της υψηλότερης αλλά βιώσιμης παραγωγικότητας, προκειμένου όλοι οι πολίτες να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από το εισόδημά τους».

Η παρέμβασή του ανέδειξε την ανάγκη για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με επίκεντρο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

