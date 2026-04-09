Το 79ο Φεστιβάλ Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι και τις 23 Μαΐου.

Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών, από την Πρόεδρο του Φεστιβάλ, Ιρίς Kνομπλόκ και τον Γενικό Διευθυντή, Τιερί Φρεμό,

Ανάμεσα στις ταινίες που θα διαγωνιστούν διεκδικώντας το φετινό Χρυσό Φοίνικα βρίσκονται οι: Νικόλας Γουίντινγκ Ρεφν, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Κριστιάν Μουντζίου, Πέδρο Αλμοδοβάρ, Ασγκάρ Φαραντί, Λάζλο Νέμες, Πάβελ Παβλικόφσκι, κ.ά.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι ο Παρκ Τσαν-γουκ, ενώ τιμητικούς Χρυσοί Φοίνικες για το σύνολο της καριέρας του θα παραλάβουν ο Πίτερ Τζάκσον και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Την αυλαία 79ου Φεστιβάλ των Καννών θα ανοίξει η κωμωδία εποχής «La Vénus électrique» του Πιερ Σαλβαδορί.

Επιπλέον τίτλοι αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μέχρι και την έναρξη του Φεστιβάλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταινία Έναρξης



«La Vénus électrique» του Πιερ Σαλβαντορί

Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

«Minotaur» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

«The Beloved» του Ροδρίγκο Σορογκόγιεν

«The Man I Love» του Άιρα Σακς

«Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι

«Moulin» του Λάζλο Νέμες

«Histoires de la Nuit» της Λεά Μίσιους

«Fjiord» του Κριστιάν Μουνγκίου

«Notre Salut» του Εμανουέλ Μαρέ

«Gentle Monster» ττης Μαρί Κρόιτσερ

«Hope» του Να Χονγκ-τζιν

«Nagi Notes» του Κότζι Φουκάντα

«Sheep in the Box» του Χιροκάζου Κόρε-έντα

«Garance» της Ζαν Ερί

«The Unknown» του Αρτούρ Αραρί

«Sudden» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

«The Dreamed Adventure» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ

«Coward» του Λούκας Ντοντ

«The Black Ball» των Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι

«Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαρχαντί

«Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

«A Woman’s Life» της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέτ

Εκτός Διαγωνιστικού



«Her Private Hell» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

«Diamond» του Άντι Γκαρσία

«Karma» του Γκιγιόμ Κανέ

«Objet du Deli» της Ανιές Ζαουί

«De Gaulle: L’Age de Fer» του Αντονίν Μποντρί

Ένα Κάποιο Βλέμμα



«Teenage Sex and Death at Camp Miasma» της Τζέιν Σένμπρουν

«La más dulce» της Λάιλα Μαράκτσι

«Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν

«Everytime» της Σάντρα Βόλνερ

«I’ll Be Gone in June» της Καταρίνα Ριβιλίς

«Yesterday The Eye Didn’t Sleep» του Ρακάν Μαγιάσι

«The Meltdown» της Μανουέλα Μαρτέλι

Ειδικές Προβολές



«John Lennon: The Last Interview» του Στίβεν Σόντερμπεργκ

«Avedon» του Ρον Χάουαρντ

«Les Survivants du Che» του Κριστόφ Ρεβέιγ

«Les Matins Merveilleux» της Αβρίλ Μπεσόν

Cannes Premiere



«Propeller One-Way» του Τζον Τραβόλτα

«Kokurojo: The Samurai and the Prisoner» του Κιγιόσι Κουροσάβα

Μεταμεσονύκτιες Προβολές



«Roma Elastica» του Μπερτράντ Μαντικό

«Jim Queen» των Νικολά Ατανέ και Μάρκο Νγκουιέν

«Full Phil» του Κουεντίν Ντουπιέ

«Colony» του Γεόν Σανγκ-χο

«Sanguine» της Μαριόν Λε Κορολέρ

