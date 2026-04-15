Οι ημερολογιακές καραμπόλες που προκαλεί το Πάσχα 2027 στις σχολικές αργίες - Τι ισχύει για την Πρωτομαγιά και ποιο τριήμερο χάνεται για τους μαθητές.

Μπορεί το φετινό Πάσχα να αποτελεί παρελθόν όμως ακολουθώντας την λαϊκή ρήση ότι «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» μαθητές και εργαζόμενοι κάνουν ήδη σχέδια για τις αργίες της επόμενης χρονιάς. Κι αν το Πάσχα 2027 έφερε χαμόγελα για το πενθήμερο που «κουβαλά» για τους εργαζόμενους λόγω της ημερολογιακής καραμπόλας που δημιουργείται με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς εντούτοις τα μαντάτα δεν είναι ευχάριστα για τους μαθητές καθώς χάνουν δύο σχολικές αργίες εκ των οποίων η μία είναι πάντα τριήμερο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Πάσχα του 2027, θα εορταστεί στις 2 Μαΐου, γεγονός που φέρνει σημαντικές αλλαγές στο ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς καθώς χάνονται για την μαθητική κοινότητα τόσο η Πρωτομαγιά όσο και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Παρότι η περίοδος του Πάσχα προσφέρει ένα εκτεταμένο διάστημα ξεκούρασης, η μεταγενέστερη ημερομηνία του εορτασμού επηρεάζει άμεσα τις καθιερωμένες σχολικές αργίες καθώς η Πρωτομαγιά αναμένεται να μετατεθεί στις 4 του μήνα που τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω Πάσχα ενώ χάνεται και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος που θα εορταστεί στις 21 Ιουνίου όπου τα σχολεία θα έχουν ήδη κλείσει για καλοκαίρι.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων δυο σχολικές αργίες «χάνονται» την επόμενη σχολικά χρονιά προς απογοήτευση των μαθητών. Κι αν για την Πρωτομαγιά οι μαθητές δεν απογοητεύονται καθώς ούτως ή άλλως θα βρίσκονται σε πασχαλινές διακοπές με τα σχολεία να είναι κλειστά δεν ισχύει το ίδιο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η εν λόγω γιορτή εξαρτάται αποκλειστικά από το Πάσχα καθώς είναι κινητή και παραδοσιακά αποτελεί αργία για τα σχολεία, συνοδευόμενη από ένα τριήμερο που προσφέρει μια «ανάσα» προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι το «τίμημα» όταν το Πάσχα «πέφτει» αργά μέσα στην άνοιξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετατοπίζονται όλες οι κινητές εορτές που συνδέονται με αυτό, επηρεάζοντας άμεσα και το σχολικό ημερολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την ίδια στιγμή, το ημερολόγιο του 2027 αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους εργαζόμενους. Η σύμπτωση του Μεγάλου Σαββάτου με την Εργατική Πρωτομαγιά οδηγεί στη μεταφορά της αργίας, δημιουργώντας ένα συνεχόμενο πενθήμερο ξεκούρασης από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα. Έτσι, ενώ για τους εργαζόμενους το Πάσχα του 2027 συνοδεύεται από ένα «δώρο» ημερών ανάπαυσης, για τους μαθητές σηματοδοτεί μια μικρή αλλά αισθητή απώλεια, καθώς χάνεται μία από τις λίγες ανοιξιάτικες σχολικές αργίες της χρονιάς.