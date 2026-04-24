Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι με απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.
Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι:
- 1. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί
Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας κ.α.).
- 2. Κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» ΕΔΩ και ΤΩΡΑ.
- 3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
- 4. Μισθολογικές αυξήσεις ΤΩΡΑ στους εργαζόμενους. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.