Άμεσες κάλπες ζητούν οι πολίτες σύμφωνα με το Β' Μέρος της δημοσκόπησης GPO.

Στο Β’ μέρος του Βαρόμετρου της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1 καταγράφεται μια ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2024, καθώς αλλάζει αισθητά η στάση του εκλογικού σώματος στο ερώτημα αν η κυβέρνηση πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εντός του 2026 ή να εξαντλήσει τη θητεία της, οδηγώντας τη χώρα σε κάλπες στο τέλος της τετραετίας, το 2027.

Ενώ το 2024 μόλις το 27% των ερωτηθέντων τάσσονταν υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 52,2%, έναντι 45,4% που εξακολουθεί να προτιμά τη διεξαγωγή εκλογών στο τέλος της τετραετίας.

Η συγκεκριμένη εικόνα διαμορφώνεται κυρίως από τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπέρ των πρόωρων εκλογών δηλώνει και το 24,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όλα δείχνουν ότι με τη νέα χρονιά η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με πιθανές ανακατατάξεις στους πολιτικούς συσχετισμούς και ενδεχόμενη εμφάνιση νέων κομματικών σχημάτων.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο το επόμενο διάστημα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, έχει εντείνει τις πολιτικές του παρεμβάσεις, με ορίζοντα –σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις– τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Οι θετικές γνώμες για τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφονται στο 26,2%, έναντι 68% αρνητικών, με την απήχησή του να είναι εντονότερη στις ηλικίες έως 39 ετών, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και συνολικά στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Πρόκειται, ωστόσο, για δείκτη δημοφιλίας που δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με την ενδεχόμενη εκλογική επιρροή ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία, συνυπολογίζοντας τις απαντήσεις «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό», συγκροτεί μια δεξαμενή δυνητικής ψήφου της τάξης του 30,2%, με τη βέβαιη ψήφο να καταγράφεται στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει αντίστοιχη δεξαμενή 21,4%, με σκληρό πυρήνα το 10,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 16,3%, διαθέτοντας ισχυρό πυρήνα 8,3%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει δυνητική επιρροή 13,8%, με τη βέβαιη ψήφο ωστόσο να περιορίζεται στο 5,4%.

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά νέα πολιτικά σχήματα, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει ισχυρή πιθανότητα ψήφου στο 9,1%, η οποία εκτείνεται έως και το 19,4% στη συνολική δυνητική του απήχηση. Παράλληλα, ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού καταγράφει αξιοσημείωτη δυνητική ψήφο της τάξης του 20,8%, αν και το ποσοστό του «πολύ πιθανού» περιορίζεται στο 7,6%.