Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του οι αγρότες - Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Μετά τη χθεσινή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, οι αγρότες αποφάσισαν ομόφωνα να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για το αυριανό ραντεβού. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι «διάλογος θα υπάρξει μόνο όταν δοθούν απαντήσεις στα ήδη γνωστά αιτήματά τους».

Σε αυτό το «όχι» των αγροτών η κυβέρνηση απαντά μέσω του Προέδρου ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος με δήλωσή του την Κυριακή το πρωί αναφέρει ότι η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για θεσμικό διάλογο συνιστά μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ανησυχητική στάση, που δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα ούτε το δημόσιο συμφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος τονίζει ότι: «Σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων. Η συνειδητή αποχή από αυτόν, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.

Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις που εξελίσσονται με τρόπο που παραλύει το εθνικό οδικό δίκτυο και παρεμποδίζει τη λειτουργία λιμενικών και αεροπορικών υποδομών, καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση και πλήττουν άμεσα την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί, έστω και την ύστατη ώρα, τους εκπροσώπους των αγροτών να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να προσέλθουν στον διάλογο.

Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση.

Ο διάλογος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη».

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, δηλώνοντας έτοιμοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Νίκαια, ξεκαθάρισαν πως «τα αιτήματά μας τα ξέρουν, θα τους τα ξαναστείλουμε, πάνω σε αυτά απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις, όχι άλλη κοροϊδία».

Οι αγρότες, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, μαζικούς φορείς, φοιτητές, την πλειοψηφία της κοινωνίας, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους και μετά θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Τα αιτήματα που θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση οι αγρότες, αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση όπως τονίζουν.

Συγκεκριμένα ζητούν:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επιμέρους αιτήματα υπάρχουν και για τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

«Η δύναμή μας είναι στα μπλόκα»

Οι αγρότες διεμήνυσαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Υπάρχουν σκέψεις αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας να προβούν σε συμβολικό μπλόκο στα Τέμπη.

Τη Δευτέρα, οι αγρότες από τα μπλόκα της περιοχής, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στα δικαστήρια Λάρισας σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες που δικάζονται.

«Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη από το τεράστιο ποτάμι των χιλιάδων τρακτέρ που έχουν κατακλύσει τις εθνικές οδούς, τα λιμάνια, τα τελωνεία και άλλα σημεία.

Όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης, είτε με την καταστολή, είτε με τον κοινωνικό αυτοματισμό, έπεσε στο κενό. Γύρισε μπούμερανγκ. Καταφέραμε με την ενότητά μας, την ανυποχώρητη στάση μας και με τη στήριξη όλου του κόσμου να το γυρίσουμε μπούμερανγκ», είπε στη μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

«Αυτή είναι η τεράστια δύναμη που έχουμε στα χέρια μας! Η δύναμη μας είναι τα μπλόκα και εκεί θα παραμείνουμε δεν θα γυρίσουμε με άδεια χέρια», ξεκαθάρισε, και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από έναν διάλογο που θα μας πετάξουν τα ξύσματα από το πάτο του βαρελιού, γιατί εμείς το γεμίζουμε το βαρέλι και θέλουμε τον αφρό του, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν ακόμη και τις γιορτές στα μπλόκα, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexrsq1vkogx?integrationId=40599y14juihe6ly}