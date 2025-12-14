Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε την αποτίμηση της εβδομάδας που μας πέρασε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος για το «όχι» των αγροτών σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Η πρόσκληση Μητσοτάκη «για διάλογο» και η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος: οι αγρότες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Κι ο διάλογος για να μην είναι προσχηματικός απαιτεί μια ελάχιστη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη που η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χάσει προ πολλού».

Δείτε την ανάρτηση:

