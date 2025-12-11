H «μαύρη» αγορά ξεπερνά σε όγκο και ρυθμούς τη νόμιμη - Τι αποκαλύπτει το Κ-Report.

Το τι γίνεται στην Τουρκία με τον τζόγο αποκαλύπτει το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, που κυκλοφορεί συνδρομητικά σε καθημερινή βάση με πλούσια ύλη, ενώ κάθε Τετάρτη έχει μια επιπλέον έκδοση με τίτλο «Έχετε Γράμμα από την Τουρκία», το οποίο επιμελούνται οι Ευάγγελος Αρεταίος και η Μαρία Ζαχαράκη.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν:

Η Τουρκία των τελευταίων ετών, βυθισμένη στην αβεβαιότητα, ρευστότητα και την κοινωνική κόπωση που διαπερνά όλες τις τάξεις, γεννά ένα νέο συλλογικό αντανακλαστικό: Την αναζήτηση γρήγορης «λύτρωσης» μέσα από τον τζόγο, ο οποίος έχει λάβει μορφή ενδημίας. Σχετικά πρόσφατα, το 140journos δημοσίευσε στο YouTube ντοκιμαντέρ με τίτλο «bet». Αφορά την «επιδημία τζόγου» στην Τουρκία, η οποία ξέσπασε μετά την πανδημία COVID-19. Επίσης, το 49W, ένα πολιτικό-οικονομικό κανάλι, πρόβαλε βίντεο με τίτλο «Γιατί όλοι έγιναν τζογαδόροι;».

Και τα δύο βίντεο φωτίζουν το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας στην Τουρκία. Παρότι υπάρχει νόμιμη αγορά στοιχημάτων, η τεχνολογική εξέλιξη έχει διευκολύνει τόσο πολύ την οργάνωση των παράνομων κυκλωμάτων, ώστε η «μαύρη» αγορά να ξεπερνά σε όγκο και ρυθμούς τη νόμιμη.

Προφίλ παικτών: Οι άνθρωποι, που ασχολήθηκαν πρόσφατα με τον τζόγο, ηλικιωμένοι που τζογάρουν τα χρήματα της σύνταξής τους στο τηλέφωνό τους ενώ περιμένουν το λεωφορείο, νεαροί που παίζουν κουλοχέρηδες για να αγοράσουν ποτό, είναι οι συνήθεις παίκτες. Η διαπίστωση είναι ότι τα χρόνια μετά τον COVID έχουν οδηγήσει μεγάλα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας να αναζητήσουν γρήγορους τρόπους εξόδου από τη φτώχεια, με πολλά να αναζητούν καταφύγιο στο κρυπτο-trading, στις μετοχές με μόχλευση και στον τζόγο.

Από το 2020, τα μέτρα οικονομικής σταθερότητας είναι ελλιπή στην Τουρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ταυτόχρονα, το δημόσιο σχολικό σύστημα και τα πανεπιστήμια δεν φέρουν πλέον το σταθεροποιητικό βάρος, που είχαν κάποτε.

Αβεβαιότητα: Συνολικά, αυτές οι μετατοπίσεις υποδηλώνουν μια ατμόσφαιρα επισφάλειας, όπου τα νόμιμα μονοπάτια φαίνονται λιγότερο αξιόπιστα. Μια ματιά στους αριθμούς δείχνει ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Οργανωμένου Εγκλήματος το 2025, η Τουρκία κατέχει πλέον την 10η υψηλότερη βαθμολογία εγκληματικότητας παγκοσμίως.

