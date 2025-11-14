Αποκαλυπτικός ο Σπύρος Μαρτίκας για το στημένο παιχνίδι με τον Παντελή Παντελίδη. Ήταν και το τελευταίο του.

Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο που δρούσε το κύκλωμα και τον γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη.

Μιλώντας στο Mega και στον Νίκο Ευαγγελάτου ανέφερε ότι ο… κύριος δεν είναι καινούριος. «Είναι ο Νο1 σε στημένα παράνομα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα έπαιζαν παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα λέει αυτά, ο ίδιος τα καφιέται παντού. Στα κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του έδειχνε φωτογραφίες και έλεγε ΄΄δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης΄΄. Μιλάμε για την βραδιά που πέθανε. Όλη η Ελλάδα έκλαιγε για τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Όλη η Ελλάδα θρήνησε τον χαμό ενός νέου ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000».

Και συνέχισε: «Έστησε με δικούς του το τραπέζι του τζόγου για να φάνε από τον Παντελίδη ότι λεφτά είχε. Ήπιε, ίδρωσε, αγχώθηκε και πέθανε».

Δείτε όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας

