«Αφού είχαν πάρει τα λεφτά, έδιναν πλαστές ράβδους χρυσού και λίρες για την εξόφληση της επένδυσης».

Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι ένα από τα θύματα της τεράστιας οικονομικής απάτης που είδε το φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία που είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα εξαπάτησης λειτουργώντας ως «εγγυητής» προς τα υποψήφια θύματα.

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι και ιδιοκτήτης φαρμακείων, σε δηλώσεις του στο STAR αποκάλυψε πως η απάτη είχε τεράστιες διαστάσεις και πολλές επιπλέον περιπτώσεις θυμάτων. Σύμφωνα με τον Μαρτίκα, το σχέδιο ήταν «ευφυέστατο» και δομημένο, με το κύκλωμα να δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη προσέγγιζε τα θύματα υποδυόμενος ευυπόληπτο πολίτη με υψηλές γνωριμίες, παρουσιάζοντας φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, έπειθε τα θύματα να επενδύσουν χρήματα, τα οποία εξαφανίζονταν, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε πλαστές επιταγές και λίρες για να παραπλανήσει ή να καθυστερήσει την αποκάλυψη της απάτης. Ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε ότι ο δράστης τον πλησίαζε για πάνω από τρία χρόνια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του. Το κύκλωμα φέρεται να είχε εξαπατήσει ακόμα και γνωστό Έλληνα τραγουδιστή, ενώ συχνά ασκούσε εκβιασμούς στα θύματα για να διασφαλίσει τη σιωπή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8cu8cdpt2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό». «’Εκλεβε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές για να τις πλασάρει στα θύματά του». «Δεν είναι αν εγώ εξαπατήθηκα, είναι πολλά τα θύματα, είναι πάνω από 13 τα θύματα και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ακόμα θα αποκαλυφθούν ως θύματα.Η απάτη είναι τεράστια. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση, με δομή, με ένα ευφυέστατο σχέδιο για να εξαπατούν κόσμο, επενδυτικό σχέδιο που εξαπατούσαν κόσμο και στο τέλος αφού είχαν πάρει τα λεφτά του κόσμου τους δίνανε πλαστό χρυσό, πλαστές ράβδους χρυσού, πλαστές λίρες, πλαστές επιταγές».

«Έπεσα κι εγώ θύμα με δήθεν επενδύσεις. Με διαβεβαίωναν ότι θα κέρδιζα 20% τον μήνα. Μου έδειχναν χρυσό, λίρες, κέρδη… όλα για να φαίνονται αληθινοί», ανέφερε ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, εξηγώντας πως οι υποσχέσεις, οι “σίγουρες πληροφορίες” και η εικόνα ισχύος που παρουσίαζαν οι εμπλεκόμενοι τον έπεισαν αρχικά ότι είχε να κάνει με ένα οργανωμένο, ασφαλές επενδυτικό σχήμα. Η στιγμή της αποκάλυψης ήρθε όταν τα παραμύθια για “εγγυημένα κέρδη” άρχισαν να καταρρέουν τόνισε.

«Έχουν κύκλωμα με μπράβους, έχουν σημειώσει ληστείες»

Τέλος, ο πρώην παίκτης του Survivor έκανε λόγο για εκβιασμούς από την πλευρά της εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος των θυμάτων για να μη μιλήσουν. «Μετά την εξαπάτηση, η τακτική ήταν ο εκβιασμός. Εκβιάζουν τα θύματά τους για να μη μιλήσουν. Έχουν κύκλωμα με μπράβους. Έχουν σημειώσει ληστείες. Έχουν χειροδικήσει και εξαπατήσει κόσμο», κατέληξε.

Μέχρι τώρα εξιχνιάστηκαν 13 υποθέσεις απάτης με το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος να ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8f9chcgkjl?integrationId=40599y14juihe6ly}