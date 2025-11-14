Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις απάτης με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 1.300.000- ευρώ.

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία για εμπλοκή σε κύκλωμα που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να εμπλέκεται απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο κακουργηματικού χαρακτήρα, με συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι προσέγγιζαν οικονομικά εύπορους πολίτες, παρουσιάζοντάς τους δήθεν «επενδυτικά σχήματα» με μη ρεαλιστικές αποδόσεις που έφταναν το 20% τον μήνα.

Στα θύματα περιλαμβάνεται και ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος φέρεται να έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό. Το κύκλωμα, όπως αναφέρεται, προσέγγιζε τα θύματα τόσο μέσω προσωπικών γνωριμιών όσο και σε χώρους καζίνο. Για να γίνουν πιο πειστικοί, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επέδειξαν σε υποψήφια θύματα λίρες και ποσότητες χρυσού, παρουσιάζοντάς τα ως «αποδείξεις» των υποτιθέμενων κερδών. Ένας από τους συλληφθέντες είναι γνωστός επιχειρηματίας με παρουσία και σε στήλες των media.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8f9chcgkjl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς η Αστυνομία «ξεσκέπασε» το κύκλωμα των απατεώνων

Η άκρη του νήματος για να ξεσκεπαστεί το κύκλωμα, ξεκίνησε όταν τα θύματα, δεν πήραν τα χρήματα που τους είχαν υποσχεθεί, και ξεκίνησαν οι εκβιασμοί που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν και στον ξυλοδαρμό. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

-113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

-735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

-2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

H μαρτυρία του Μαρτίκα για το πώς έπεσε θύμα των απατεώνων

Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι ένα από τα θύματα της τεράστιας οικονομικής απάτης, έχασε πολλά λεφτά και μίλησε ανοιχτά σε μεσημεριανή εκπομπή του STAR για τα όσα βίωσε από το κύκλωμα. «Δεν είναι αν εγώ εξαπατήθηκα, είναι πολλά τα θύματα, είναι πάνω από 13 τα θύματα και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ακόμα θα αποκαλυφθούν ως θύματα.Η απάτη είναι τεράστια. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση, με δομή, με ένα ευφυέστατο σχέδιο για να εξαπατούν κόσμο, επενδυτικό σχέδιο που εξαπατούσαν κόσμο και στο τέλος αφού είχαν πάρει τα λεφτά του κόσμου τους δίνανε πλαστό χρυσό, πλαστές ράβδους χρυσού, πλαστές λίρες, πλαστές επιταγές». Όπως είπε, οι δράστες εμφανίστηκαν απολύτως πειστικοί, χρησιμοποιώντας τεχνικές που στόχευαν στην εμπιστοσύνη και την ψυχολογική πίεση.

«Έπεσα κι εγώ θύμα με δήθεν επενδύσεις. Με διαβεβαίωναν ότι θα κέρδιζα 20% τον μήνα. Μου έδειχναν χρυσό, λίρες, κέρδη… όλα για να φαίνονται αληθινοί», ανέφερε ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, εξηγώντας πως οι υποσχέσεις, οι “σίγουρες πληροφορίες” και η εικόνα ισχύος που παρουσίαζαν οι εμπλεκόμενοι τον έπεισαν αρχικά ότι είχε να κάνει με ένα οργανωμένο, ασφαλές επενδυτικό σχήμα. Η στιγμή της αποκάλυψης ήρθε όταν τα παραμύθια για “εγγυημένα κέρδη” άρχισαν να καταρρέουν. «Κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη και το κυνήγησα. Αποκάλυψα την υπόθεση και τους ξεσκέπασα. Δεν φοβήθηκα να μιλήσω», τόνισε.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μαρτυρία του Μαρτίκα αποτέλεσε μία από τις κομβικές καταθέσεις που βοήθησαν να ξετυλιχτεί το κουβάρι της υπόθεσης και να εντοπιστούν τα μέλη του κυκλώματος, που φέρονται να αποκόμισαν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες και ασκώντας πιέσεις όταν τα θύματα ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8cu8cdpt2p?integrationId=40599y14juihe6ly}