Συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας 56χρονος επιχειρηματίας που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το όχημα που οδηγούσε ο επιχειρηματίας, καταγράφηκε να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Λίγο μετά τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν πως το όχημα έτρεχε με 216 χλμ/ώρα, ενώ το όριο είναι 70 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

