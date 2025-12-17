Χωρίς την ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την υποβολή φορολογικής δήλωσης για τον αποβιώσαντα.

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, δίνοντας τη δυνατότητα στους νόμιμους κληρονόμους να τακτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές υποχρεώσεις των προσώπων που απεβίωσαν. Η διαδικασία αφορά τα εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες έως την ημερομηνία θανάτου τους και καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις Ε1, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Πρώτο και βασικό βήμα είναι η δήλωση του θανάτου στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ. Χωρίς την ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την υποβολή δήλωσης για τον αποβιώσαντα. Η δήλωση αυτή γίνεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου και στοιχεία κληρονόμων), ώστε ο ΑΦΜ του αποβιώσαντος να εμφανίζεται ως «αποβιώσας» στο σύστημα.

Στη συνέχεια, οι κληρονόμοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος μέσω myAADE, επιλέγοντας το φορολογικό έτος που αφορά τα εισοδήματα μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αυτών έχει οριστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος εντός του έτους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις συζύγων. Αν ο θάνατος έχει επέλθει πριν από την υποβολή της δήλωσης, δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει κανονικά τη δική του δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση από τους κληρονόμους, επίσης μέσω της εφαρμογής.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα και για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αποβιωσάντων, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις σε αρχικά υποβληθείσες δηλώσεις ή όταν προκύπτουν εκ των υστέρων εισοδήματα, όπως αναδρομικά ή ποσά από δικαστικές αποφάσεις. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά και αφορούν τα έτη στα οποία ανάγονται τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Σε περίπτωση χρεωστικού αποτελέσματος, ο φόρος που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνομα της κληρονομιάς και καταβάλλεται από τους κληρονόμους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αντίστοιχα, σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου, για να πραγματοποιηθεί επιστροφή φόρου απαιτείται η δήλωση ΙΒΑΝ μέσω της εφαρμογής «Μητρώο και Επικοινωνία» στο myAADE, με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.

Οι δηλώσεις αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και πρέπει οι κληρονόμοι να ελέγχουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, καθώς και να φροντίζουν για την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με κοινοποιήσεις πράξεων και προθεσμίες.