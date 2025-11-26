Με βάση τους όρους της σύμβασης, η OPAP Investment Limited θα καταβάλει εφάπαξ 80 εκατ. ευρώ, καθώς και 30% επί του μικτού κέρδους ετησίως, με κατώτατη ετήσια καταβολή τα 20 εκατ. ευρώ.

Η OPAP Investment Limited ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για περίοδο δώδεκα ετών, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προβλέπεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, ζήτησε από την εταιρεία βελτιωμένη οικονομική προσφορά, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Με βάση τους όρους της σύμβασης, η OPAP Investment Limited θα καταβάλει εφάπαξ 80 εκατ. ευρώ, καθώς και 30% επί του μικτού κέρδους ετησίως, με κατώτατη ετήσια καταβολή τα 20 εκατ. ευρώ.

Η παραχώρηση αφορά στις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου της AELLE (επίσης ανενεργό) .

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε «με διαφάνεια και ταχύτητα», επιτυγχάνοντας ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Τόνισε, τέλος, ότι η εμπειρία της OPAP Investment Limited στην αγορά τυχερών παιγνίων διασφαλίζει τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις .