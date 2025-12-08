Από το κλείσιμο του πρώτου κύκλου της επιστροφής του Τσίπρα, αναδύονται τέσσερα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν τη συνέχεια του νέου εγχειρήματός του.

Με την έκδοση της «Ιθάκης» και την εκδήλωση στο Παλλάς κλείνει ο πρώτος κύκλος της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής. Από αυτόν τον κύκλο που κλείνει, προκύπτουν 4 συμπεράσματα:

1. Με την «Ιθάκη» και το Παλλάς ο Τσίπρας κατάφερε να δημιουργήσει ένα μεγάλο επικοινωνιακό γεγονός που τον έκανε πρώτη είδηση. Είναι προφανές ότι τα επικοινωνιακά γεγονότα δεν διασφαλίζουν από μόνα τους την πολιτική επιτυχία. Ωστόσο, ούτε αυτονόητα είναι ούτε εύκολα να επιτευχθούν.

2. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ως επικεφαλής ενός νέου πολιτικού φορέα. Δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η μορφή αυτού του οργανισμού, δηλαδή αν θα έχει τις διαδικασίες και τα όργανα των παραδοσιακών κομμάτων. Είναι όμως φανερό από όσα είπε στο Παλλάς, ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές.

3. Από όσα γράφει ο Τσίπρας στη «Ιθάκη» και όσα είπε στο Παλλάς προκύπτει ότι δεν υπάρχει ούτε «rebranding» αλλά ούτε και «reunion». Δηλαδή ούτε έναν τελείως διαφορετικό Τσίπρα είδαμε, αλλά ούτε και το νέο σχήμα θα αποτελέσει απλώς έναν «ΣΥΡΙΖΑ» με άλλο όνομα -στον νέο φορά δεν έχουν θέση όλοι οι παλιοί συνοδοιπόροι του Τσίπρα.

4. Το τέταρτο συμπέρασμα που προκύπτει, αφορά την προχειρότητα του δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας. Δεν ήταν λίγοι οι δημοσιολογούντες που είπαν την άποψή τους για την «Ιθάκη», χωρίς να την έχουν διαβάσει. Μερικοί μάλιστα το δήλωναν κιόλας... Με την «Ιθάκη» επιβεβαιώθηκε ότι πολύ μεγάλο μέρος όσων έχουν δημόσιο βήμα, δεν τα πάνε και πολύ καλά με το διάβασμα.

Τα ερωτήματα

Από το κλείσιμο του πρώτου κύκλου της επιστροφής του Τσίπρα, αναδύονται τέσσερα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν τη συνέχεια του νέου εγχειρήματός του. Συγκεκριμένα:

1. Το πρώτο και κύριο ερώτημα είναι αν θα είναι πετυχημένος (και σε ποιο βαθμό) νέος φορέας. Προς το παρόν, αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί με στοιχειωδώς ορθολολογικό τρόπο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα το «κόμμα Τσίπρα», οι δημοσκοπήσεις το μόνο που δείχνουν είναι το εν δυνάμει κοινό του πρώην πρωθυπουργού. Επιπλέον, είναι ακόμα πολλά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσει τόσο ο ίδιος ο Τσίπρας όσο και άλλοι πόλοι της πολιτικής ζωής. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Κατά συνέπεια, οι όποιες βεβαιότητες απλώς εκφράζουν πολιτικές επιθυμίες.

2. Ποια ακριβώς θα είναι η προγραμματική πρόταση του νέου φορέα Τσίπρα; Ο Τσίπρας κάνει λόγο για ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο αναγέννησης που έχει τέσσερις πυλώνες: ανάπτυξη, αναδιανομή, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Αλλά αυτά είναι πολύ γενικά και χρειάζονται πολλές αποσαφηνίσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να τα αξιολογήσουν. Τα κόμματα κρίνονται πάντα από τις προγραμματικές προτάσεις τους.

3. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι έχει την πρόθεση να βάλει μπροστά νέα πρόσωπα και όχι τα γνωστά στελέχη του «χώρου ΣΥΡΙΖΑ». Ποια όμως θα είναι τα νέα αυτά πρόσωπα; Μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κεντρικής πολιτικής πρόσωπα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε πολιτικές διαδικασίες; Και τι ρόλο θα έχουν τα ήδη γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπουν στον νέο φορέα;

4. Πώς θα τοποθετηθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς απέναντι στο νέο φορέα Τσίπρα; Το ερώτημα παίρνει υπαρξιακές διαστάσεις για τα δύο κόμματα, αφού η πλευρά Τσίπρα έχει δηλώσει καθαρά ότι το νέο σχήμα δεν πρόκειται να είναι ομοσπονδιακό. Επομένως, προσχώρηση στον νέο φορέα σημαίνει εγκατάλειψη ή αυτοδιάλυση των υφιστάμενων σχημάτων. Μέχρι στιγμής, έχουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Όλγα Γεροβασίλη, που λένε κατηγορηματικά «Ναι» στον «φορέα Τσίπρα». Από την άλλη, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν πήγε στο Παλλάς και ανέπτυξε το σκεπτικό του δικού του καθαρού «Όχι» στο νέο φορέα. Σύντομα όλα τα στελέχη του «χώρου» θα πρέπει να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.