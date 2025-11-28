Ελλάδα 2.0!
Το 2011 έχει ξεκινήσει το έργο που δεν ολοκληρώθηκε και λόγω του οποίου προκλήθηκε η πλημμύρα κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο.
Με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν κλαρκ και αγροτικά προκειμένου να περάσουν οι άνθρωποι από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη.
Ο δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, μάλιστα, ενέπλεξε (στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών) και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη για χαριστική μεταχείριση εργολάβου που είχε αναλάβει το έργο!
Ούτε το ...Γεφύρι της Άρτας.
Β.Σκ.