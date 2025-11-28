Ούτε το ...Γεφύρι της Άρτας- Επιστράτευση κλαρκ και αγροτικών για να περνούν οι άνθρωποι το δρόμο!

Ελλάδα 2.0!

Το 2011 έχει ξεκινήσει το έργο που δεν ολοκληρώθηκε και λόγω του οποίου προκλήθηκε η πλημμύρα κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο.

Με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν κλαρκ και αγροτικά προκειμένου να περάσουν οι άνθρωποι από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη.

Ο δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, μάλιστα, ενέπλεξε (στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών) και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη για χαριστική μεταχείριση εργολάβου που είχε αναλάβει το έργο!

Ούτε το ...Γεφύρι της Άρτας.

Β.Σκ.