Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…»

Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…» Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Μπέζος.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, μίλησε στη δημοσιογράφο Ναταλία Αργυράκη και παραχώρησε μια ξεχωριστή συνέντευξη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Το ΄χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Σε μια ουσιαστική συζήτηση ο αγαπημένος ηθοποιός, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία και στα σχέδια της νέας σεζόν, αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά την κοινωνία.

Η συνέντευξη τη Γιάννη Μπέζου

Ξεκινώντας λοιπόν τη συζήτηση με την Ναταλία Αργυράκη, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στα όσα επρόκειτο να συμβούν τη νέα σεζόν, και στην επαγγελματική του καριέρα, καθώς ο ίδιος, φέτος, συμμετέχει σκηνοθετικά αλλά και υποκριτικά σε τρεις παραστάσεις, ενώ επρόκειτο να δώσει και το τηλεοπτικό παρών:

Σε δεύτερο χρόνο, η δημοσιογράφος, έστρεψε την συζήτηση προς την ανάγκη του κόσμου να γελάσει και να παρακολουθήσει ευχάριστα στιγμιότυπα και έργα. Ο ηθοποιός, μάλιστα, δήλωσε πως η ανάγκη του κόσμου ήταν πάντοτε να γελάει: «Πότε δεν ήθελε ο κόσμος να γελάσει;» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Ξέρετε κανέναν που δεν ήθελε να γελάσει. Κλισέ είναι αυτά. Λες και πέρυσι ήθελε να κλαίε. Το θέμα είναι το πώς θα γελάσει. Αυτό είναι ευθύνη δική μας και όχι του κοινού. Όταν η πιο βαθιά μας επιθυμία, ταυτίζεται με του κοινού, τότε είναι αυτό που ονομάζομε «επιτυχία». Επιτυχία δεν είναι τα νούμερα της τηλεόρασης, γιατί ο κόσμος έβλεπε, βλέπει και θα βλέπει ανοησίες. Κι εγώ καταναλώνω ανοησίες για να γελάσω και να χλευάσω, αυτό καταγράφεται και στα νούμερα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το πάρω τοις μετρητοίς, πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας». δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έπειτα μιλώντας για τη στάση ηθοποιών που αναφέρονται για την πίεση και τις απαιτήσεις της δουλειάς, ο ίδιος Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Καμιά φορά ακούω στο γύρισμα ή στην πρόβα «κουράστηκα». Τους λέω «Να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε». Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε κουράστηκα».

Παράλληλα, όταν η Ναταλία Αργυράκη, ρώτησε για το αν ο καλλιτέχνης οφείλει να τοποθετείτε σε κοινωνικά και παγκόσμια θέματα, ο Γιάννης Μπέζος αποκρίθηκε:

«Ο καλλιτέχνης, πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του και με τις τοποθετήσεις θα δούμε τι θα γίνει. Δικαιούται να έχει λόγο και καλά κάνει, αλλά οφείλει να κάνει καλά τη δουλειά του».

Εν συνεχεία η δημοσιογράφος ρώτησε τον ηθοποιό: «Πιστεύετε στη δουλειά, την επιμονή και όχι την ευκολία;»

«Σε αυτά, φταίνε και οι γονείς και τα παιδιά, ότι δεν πρέπει να κουραστούμε να κοπιάσουμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην κουραστεί το παιδί, ενώ το παιδί έρχεται στη ζωή για να κουραστεί. Να παιδευτεί, να μάθει. Δεν το λέω για την νεώτερη γενιά, γιατί ίσως είναι καλύτερη. Το λέω για τη δική μας γενιά και λίγο παράδίπλα, που τα θεωρούσαμε όλα εύκολα».

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως: «Οι καλλιτέχνες δε δικαιούται να λένε κουράστηκα».

Τέλος, η δημοσιογράφος, ρώτησε τον Γιάννη Μπέζο, τι είναι αυτό που τον θλίβει περισσότερο με τον ίδιο να δηλώνει πως επηρεάζεται από τα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα, το παγκόσμιο. Και θα πει κάποιος ότι το πολεμικό κλίμα πάντα υπήρχε. Ναι, πάντα υπήρχαν. Τώρα όμως είναι σε μια μεγάλη έξαρση και σε πάρα πολλά πεδία, είναι δίπλα μας. Δυστυχώς, δεν βλέπω αποτέλεσμα, να λύνονται. Δημιουργείτε έτσι ένα ζοφερό κλίμα».

Κλείνοντας τη συζήτηση τους, η δημοσιογράφος με τον Γιάννη Μπέζο, αναφέρθηκαν στο αν ο ίδιος είχε αναλάβει ποτέ κάποια παράσταση εξ ολοκλήρου: «Πολλές φορές», αποκρίθηκε ο ηθοποιός, για να συνεχίσει: «Συμπεριφέρομαι δικτατορικά στο θέατρο, με την καλή την έννοια. Δηλαδή, αναφέρονται όλοι σε εμένα και όχι δήθεν κάπου αφηρημένα. Η δουλειά σου δίνει μια θέση – αλλά σου ζητάει και κάτι παραπάνω. Είμαι υποχρεωμένος να φερθώ ελέγχοντας τους και όχι καταπιέζοντάς τους».

