Γιώργος Καπουτζίδης: Η τρυφερή αφιέρωση στον σύντροφό του που έγινε viral στα social

«Με έκανε να μη φοβάμαι» είπε και του αφιέρωσε ένα τραγούδι.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε στο θέατρο Άλσος και την «Ταράτσα του Φοίβου» το βράδυ της Πέμπτης (4/9).

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρότι έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, όλα αυτά τα χρόνια είχε φροντίσει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά ωστόσο, ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να κάνει μια αφιέρωση σε έναν πολύ σημαντικό για εκείνον άνθρωπο, τον σύντροφό του, τον άνθρωπο που όπως είπε τον έκανε να μη φοβάται, και γι’ αυτό- χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του- θέλησε να του κάνει μια αφιέρωση.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα» ήταν τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.

{https://www.tiktok.com/@theatroalsos/video/7546646201949539606}

