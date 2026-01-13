Η είσοδος του συντρόφου της στο Survivor προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Η σύντροφος του Gio Kay, Σίλια, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, εκφράζοντας τη στήριξή της στον δημοφιλή παίκτη του Survivor και τη δημόσια εικόνα που έχει δημιουργήσει.

Όπως ανέφερε, ο Gio που βλέπει το τηλεοπτικό κοινό είναι απολύτως αυθεντικός. «Αυτό που βλέπετε είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν προσποιείται, δεν έχει θεατρινισμούς όπως άλλοι παίκτες. Είναι ο εαυτός του», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον «αγνή ψυχή, έξυπνο και στρατηγικό άνθρωπο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη viral δήλωσή του, ότι θα ήθελε να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο. «Του λέω ότι είμαι στο πλευρό του. Θα τα καταφέρουμε και θα τον θυμούνται κι εκείνον σαν τον Μέγα Αλέξανδρο - κι εμένα επίσης», ανέφερε με χιούμορ.

Η Σίλια τόνισε πως ο Gio έχει ήδη αποδείξει ότι κερδίζει την αγάπη του κόσμου, ενώ για εκείνον το παιχνίδι αποτελεί κυρίως μια εμπειρία ζωής. «Μπήκε για να περάσει καλά και να ζήσει κάτι μοναδικό. Ό,τι κι αν γίνει, το κάνει για το fun», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν ήταν εξαιρετικός αθλητής και πως το σώμα του θα επανέλθει σύντομα. Κλείνοντας, αναφέρθηκε και σε μια ιδιαίτερη στιγμή τους, αποκαλύπτοντας ότι μαζί δοκίμασαν καπνιστό ελάφι.

{https://www.youtube.com/shorts/Bp6qQST9P8g}