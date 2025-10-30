Οι Foreigner γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους και έρχονται στο ΟΑΚΑ τον Ιούνιο του 2026.

Οι Foreigner με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάζοντας στο χάρτη της παγκόσμιας περιοδείας τους την Αθήνα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

Με την μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο Celebrating 50 years, οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock.

Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame (Class of 2024), ενώ η διαχρονική τους επιτυχία I Want To Know What Love Is ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, πριν ακόμη το πετύχουν οι The Who, Pink Floyd ή Bob Dylan.

{https://youtu.be/r3Pr1_v7hsw?si=Erlo0UZ8Ur8tTzea}

Με 9 τραγούδια στο Top 10 και 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το άλμπουμ τους «4» παραμένει ιστορικό, καθώς περιέχει αξεπέραστες επιτυχίες όπως το «Urgent», τοποθετώντας το στο Νο.1 του Billboard για περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο άλμπουμ της Atlantic Records στα 80 χρόνια ύπαρξής της. Το Waiting For A Girl Like You κράτησε τη 2η θέση του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι U2, Van Halen, Aerosmith, Journey και Def Leppard.

{https://youtu.be/Lcb-Fsx_phM?si=C-AeGkXoVLAhKS0b}

Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως Stranger Things, Euphoria, Wednesday και The Eternals. Παράλληλα, τα Juke Box Hero και I Want To Know What Love Is έχουν γίνει πλατινένια στην εποχή του digital streaming.



{https://youtu.be/2dWmKSj5HjI?si=xw5vnC4ybuYHc9Ho}

Με τον ιδρυτή Mick Jones να έχει τιμηθεί στο Songwriters Hall of Fame, και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του rock μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.

Πλέον οι Foreigner εισέρχονται σε μια συναρπαστική νέα εποχή - φέρνοντας στις σκηνές όλου του κόσμου τον διαχρονικό ήχο των Cold As Ice, Hot Blooded, Juke Box Hero και φυσικά του ανεπανάληπτου I Want To Know What Love Is.

{https://youtu.be/ySb1f9zWJkQ?si=AgwYQcG6HD0yFYOu}

Προπώληση εισιτηρίων εδώ