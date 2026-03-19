Παραμένει σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα, με τη σημερινή ημέρα και την αυριανή να θεωρούνται οι πιο δύσκολες. Από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, αναμένονται ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ ο καιρός ξαναχαλάει από την Τετάρτη.

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, ενώ Κλέαρχος Μαρουσάκης, Θοδωρής Κολυδάς και Χαρά Μάλεση κάνουν λόγω για λασποβροχές και κρύο σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση, η «σιβηρική εισβολή» θα ρίξει τον υδράργυρο αισθητά σήμερα, λασποβροχές θα σημειωθούν σήμερα και αύριο, ενώ αύριο αναμένεται να σημειωθεί νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Βροχές θα πέσουν σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χαρά Μάλεση. Όπως τόνισε, καταιγίδες θα πέσουν στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Σήμερα, στην Αττική, θα πέφτουν λασποβροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία σε έντονη πτώση, καθώς τις μεσημεριανές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανέφερε η Χαρά Μάλεση, το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και αύριο, με βροχές σε ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη και με νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, καθώς τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Με ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε πως τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, συνοδευόμενη από χιονοπτώσεις στα ορεινά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Συνολικά, πρόκειται για μια τυπική, εποχική μεταβολή, με τον άστατο χαρακτήρα του καιρού να παραμένει και την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star

«ΚΑΛΛΙΟ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ»

Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Την Παρασκευή, οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή, θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή. Η ψυχρή μεταφορά γίνεται με ανατολικό έως βορειοανατολικό ρεύμα και οι αέριες μάζες φτάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και τμήματα του Αιγαίου. Πρόκειται, επομένως, για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια, αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

Στο σκηνικό προστίθενται και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι ως την Παρασκευή με εξασθένηση το σαββατοκύριακο.

Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας.

Τέλος, ο Κλέρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για αρκετό κρύο. Ο υδράργυρος έχει πλέον σημειώσει πτώση κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών. Νωρίς το πρωί κυριαρχούν οι μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Αν εξαιρέσουμε το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο (17 βαθμοί Κελσίου), στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Έχει υποχωρήσει η μέγιστη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς και έτσι έχει μικρύνει και το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Η αίσθηση του κρύου γίνεται πιο έντονη σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσουν συννεφιές και λασποβροχές, χωρίς οι εντάσεις των φαινομένων να είναι αξιόλογες. Οι βροχές θα συνεχιστούν και την Παρασκευή. Περιμένουμε παράλληλα λίγα χιόνια στα ψηλά της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα. Οι βοριάδες δυνατοί, θα φθάσουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν, ενώ οι βροχές θα είναι λίγες και είναι πιθανό να είναι λασποβροχές. Φυσάει πολύ στα τρία πόδια της Χαλκιδικής και ο υδράργυρος 10 - 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα αρχίσει να μετατοπίζεται και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επομένως, οι μεγαλύτερες εντάσεις των φαινομένων, αύριο, αναμένονται προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων, αλλά και των Δωδεκανήσων. Σε αυτές τις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δεν αποκλείεται να δούμε και μικροπλημμυρικά επεισόδια. Στις υπόλοιπες περιοχές, πιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Το κρύο, όμως, θα επιμείνει μαζί με τους βοριάδες.

Από το Σάββατο και στη συνέχεια, πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη. Κοντά στην 25η Μαρτίου μάς τα χαλάει ο καιρός, και προς τα ανατολικά και νότια αναμένονται φαινόμενα και στις αρχές της άλλης εβδομάδας.