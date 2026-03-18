Η τιμή του μοσχαριού έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό στη λιανική, ενώ τα αιγοπρόβατα κινούνται μεταξύ 14 και 16 ευρώ το κιλό, εντείνοντας την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις ενόψει της πασχαλινής περιόδου. Η αγορά κρέατος βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η προσφορά επηρεάζεται τόσο από τις ζωονόσους όσο και από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η εξέλιξη των τιμών παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το ενεργειακό κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο, από 1,568 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος διακίνησης των προϊόντων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νέο πακέτο μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω ανατιμήσεων. Μετά την επιβολή πλαφόν στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, στο επίκεντρο μπαίνει πλέον ο αγροτικός τομέας, ο οποίος δοκιμάζεται από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των λιπασμάτων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους αγρότες. Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις.

Οι διεθνείς εξελίξεις επιδεινώνουν την κατάσταση, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής της ουρίας, που από τα 465,5 δολάρια ανά τόνο στα τέλη Φεβρουαρίου προσεγγίζει πλέον τα 600 δολάρια. Εκπρόσωποι των αγροτών προειδοποιούν ότι ενδεχόμενες ελλείψεις μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε αυξήσεις τιμών αλλά και σε μείωση της παραγωγής.

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές λόγω των ζωονόσων. Στη Λέσβο επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η έξοδος ζώντων ζώων από την περιοχή, ενώ κλιμάκιο του υπουργείου μεταβαίνει στο νησί για τον συντονισμό των μέτρων. Σύμφωνα με παραγωγούς, περίπου 70.000 αμνοερίφια που προορίζονταν για την πασχαλινή αγορά ενδέχεται να μην διατεθούν.

Την ίδια στιγμή, η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Από τον Αύγουστο του 2024 έως τις αρχές Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.100 κρούσματα, με εκατοντάδες χιλιάδες ζώα να έχουν θανατωθεί. Μόνο από την αρχή του 2026 έως τις 8 Μαρτίου καταγράφηκαν 103 νέα κρούσματα, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή παραμένει ενεργή.

Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, το επόμενο δίμηνο έως το Πάσχα θεωρείται κρίσιμο, με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους στην αγορά, να αυστηροποιούν τα μέτρα επιτήρησης και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές και να διασφαλιστεί η επάρκεια προϊόντων στην αγορά.