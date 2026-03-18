Παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή και το ρευστό διεθνές περιβάλλον, οι προοπτικές για την επερχόμενη τουριστική σεζόν παραμένουν θετικές, σύμφωνα με τη δυναμική που καταγράφεται ήδη στις κρατήσεις, όπως τόνισε ο Αλεσάντρο Καλάρι, περιφερειακός διευθυντής για την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και το Ισραήλ στην Booking.com.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις ισχυρότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για την Booking.com, με περίπου 100.000 καταλύματα καταχωρισμένα. Η ζήτηση για την περίοδο του Πάσχα εμφανίζεται αυξημένη, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των εγχώριων ταξιδιωτών, ενώ ακολουθούν το Ναύπλιο, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και η Καλαμάτα.

Η αισιοδοξία για τη θερινή περίοδο ενισχύεται από τη σταθερή ροή ξένων επισκεπτών, κυρίως από αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και η Ρουμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Καλάρι, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των καταλυμάτων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου καταβάλλουν κατά μέσο όρο προμήθεια 15% επί των κρατήσεων στην πλατφόρμα, ποσοστό το οποίο, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία, δεν προβλέπεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.

Ο Αλεσάντρο Καλάρι εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με τη συλλογική αγωγή που κατατέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο πρωτοδικείο του Άμστερνταμ κατά της πλατφόρμας από τον ευρωπαϊκό φορέα HOTREC, με τη συμμετοχή 30 εθνικών ενώσεων, μεταξύ των οποίων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η εταιρεία είναι βέβαιη για τη δικαίωσή της ενώπιον της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν επηρεάζει την καθημερινή συνεργασία με τους ξενοδόχους, από την πλειονότητα των οποίων απολαμβάνει την εμπιστοσύνη τους.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εκπρόσωπος της Booking.com μίλησε ανοιχτά στη χώρα μας για την υπόθεση. Η αγωγή αφορά τις λεγόμενες «ρήτρες ισοτιμίας», οι οποίες καταργήθηκαν στην Ευρώπη το 2024 και, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, περιόριζαν τη δυνατότητά τους να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Από την πλευρά της, η εταιρεία εκτιμά ότι η θέση της ενισχύεται και από τη στάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο έχει διευκρινίσει ότι τέτοιες υποθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και εξετάζονται κατά περίπτωση. Όπως επισημάνθηκε, στη συλλογική αγωγή συμμετέχει μόλις το 0,13% των συνεργαζόμενων καταλυμάτων στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου 3.000 από τα συνολικά 2,3 εκατομμύρια που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα.