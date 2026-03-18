Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς η σημαντική αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού λειτουργεί αντισταθμιστικά στις ανησυχίες για την προσφορά.

Το Μπρεντ καταγράφει πτώση 1,17% στα 102,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 1,81% στα 94,56 δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς.

Η πτωτική τάση αποδίδεται κυρίως στην απροσδόκητα μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ. Πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του American Petroleum Institute, αναφέρουν ότι τα αποθέματα αυξάνονται κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που λήγει στις 13 Μαρτίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για αύξηση μόλις 380.000 βαρελιών.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Νέες επιθέσεις στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων με drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και περιστατικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, εντείνουν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Μεταξύ των περιστατικών συγκαταλέγονται επίθεση σε μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας όξινου φυσικού αερίου παγκοσμίως, πυρκαγιά στη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας της Φουτζάιρα και ζημιές σε δεξαμενόπλοιο κοντά σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας.

Παρά τις επιθέσεις, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους, ο οποίος έχει κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η λειτουργία του κοιτάσματος Shah παραμένει ανεσταλμένη μετά από πυρκαγιά που προκαλείται από drone, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών πυραυλικών θέσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να βελτιώνουν τις προοπτικές για την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων, περιορίζοντας εν μέρει το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές.

Ωστόσο, η προοπτική παρατεταμένων διαταραχών παραμένει. Η Citi εκτιμά ότι ενδεχόμενη διακοπή ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ για διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων μπορεί να αφαιρεί έως και 16 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την αγορά, οδηγώντας το Brent στα 110 έως 120 δολάρια το βαρέλι.

Σε πιο ακραίο σενάριο, με ευρύτερες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, οι τιμές μπορεί να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 130 δολάρια το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με πιθανές αιχμές ακόμη και στα 150 δολάρια για το Brent ή έως και τα 200 δολάρια συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων.