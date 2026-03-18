Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικεντρώνονται στον εντοπισμό επιχειρήσεων που είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση είτε εμφανίζουν παρατυπίες στη λειτουργία των συστημάτων τους.

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει συμμορφωθεί με την υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, οι φορολογικές αρχές εξακολουθούν να εντοπίζουν περιπτώσεις καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Το εύρημα αυτό έχει οδηγήσει την ΑΑΔΕ σε εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων φαινομένων παραβατικότητας.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικεντρώνονται στον εντοπισμό επιχειρήσεων που είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση είτε εμφανίζουν παρατυπίες στη λειτουργία των συστημάτων τους, όπως μη διαβίβαση αποδείξεων ή χρήση μη δηλωμένων τερματικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κλάδους με έντονη λιανική δραστηριότητα, όπως η εστίαση, η διασκέδαση και τα πρατήρια καυσίμων, καθώς και σε επιχειρήσεις με υψηλό ημερήσιο τζίρο, όπου εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική κίνηση, με στόχο την πρόληψη και την άμεση καταστολή παραβάσεων. Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, οι διασταυρώσεις στοιχείων καλύπτουν το σύνολο της αγοράς, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και ηλεκτρονικά δεδομένα.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται, με πρόστιμα που διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στον ουσιαστικό εντοπισμό και την αποτροπή πρακτικών φοροδιαφυγής.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται εκατοντάδες υποθέσεις που σχετίζονται με πιο σύνθετες μορφές φοροδιαφυγής, πολλές εκ των οποίων έχουν διεθνή διάσταση και συνδέονται με οργανωμένα δίκτυα. Οι έρευνες βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου, αξιοποίηση πληροφοριών από το εξωτερικό και συνεργασίες με άλλες αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει πλέον η τεχνολογία, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και μοτίβων. Μέσω αυτών των διαδικασιών, οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίσουν δραστικά τα φαινόμενα φοροδιαφυγής στην αγορά.