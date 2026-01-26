Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε η Τροχαία.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Πικερμίου και των Σπάτων, όταν υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Kαρέ καρέ ο απεγκλωβισμός των επιβατών

Στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κορωπί, Γλυκά Νερά και Παλλήνη, καθώς και η Πολιτική Προστασία Ραφήνας – Πικερμίου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της δύναμης του νερού, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν τα δύο άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στον Πύργο της Πετρέζας. Kατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο τοπικό κέντρο υγείας.

Μάλιστα λόγω της υπερχείλισης διακόπηκε η η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι.