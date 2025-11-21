Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα έχει φέρει η κακοκαιρία στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες πολλές περιοχές της χώρας, με τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Η καταρρακτώδης βροχή, οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς καταιγίδες έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, οδηγώντας σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκλεισμούς δρόμων.

Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (20/11/2025), προειδοποιώντας για εκ νέου επιδείνωση στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο:

Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Βαθμιαία ύφεση αναμένεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/11 προς το Σάββατο 22/11.

Τι είναι η «γραμμή λαίλαπας» που πλήττει τα βορειοδυτικά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, μια εκτεταμένη «γραμμή λαίλαπας» μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων πλήττει από το πρωί τη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας ισχυρά και επίμονα φαινόμενα.

Η squall line, γνωστή ως γραμμή λαίλαπας, είναι ένα οργανωμένο μέτωπο καταιγίδων που μπορεί να εκτείνεται για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Χαρακτηριστικά μίας γραμμής λαίλαπας:

Συνεχόμενες, καλά οργανωμένες καταιγίδες σε μία ενιαία γραμμή.

Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου κατά τη διέλευσή της.

Έντονες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης.

Συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί).

Πιθανότητα τοπικών στροβιλισμών ή μικρής περιστροφικής δραστηριότητας.

Γιατί είναι επικίνδυνη;

Η γραμμή λαίλαπας μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα και σε μεγάλη έκταση:

ξαφνικές πλημμύρες,

ζημιές από ισχυρούς ανέμους,

προβλήματα στις μετακινήσεις και στο οδικό δίκτυο,

διακοπές ρεύματος και περιορισμένη ορατότητα.

Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα «τείχος καταιγίδων» που κινείται γρήγορα, δημιουργώντας στο πέρασμά του ένα σύνολο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η βόρεια Κέρκυρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης. Η ισχυρή βροχόπτωση οδήγησε σε υπερχείλιση ρεμάτων και σε σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στους Καρουσάδες, όπου μία πλαγιά υποχώρησε, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και ακατοίκητα σπίτια.

Δρόμοι έχουν αποκλειστεί, ενώ πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων ενώ κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ έχει σταλεί στο νησί με λέμβους και αντλίες.

Κακοκαιρία σε Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Καστοριά

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν επίσης την Πάργα, την Άρτα, τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς. Πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο αναφέρονται από πολλές περιοχές της Ηπείρου.

Στον ποταμό Καλαμά στη Θεσπρωτία, η υπερχείλιση προκάλεσε πλημμύρες στους κάμπους της Βρυσέλλας και της Σαγιάδας, καταστρέφοντας καλλιέργειες μανταρινιών και πορτοκαλιών την περίοδο συγκομιδής. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ συνεργεία των δήμων και της Περιφέρειας επιχειρούν για την αποκατάσταση.

Καλλιέργειες βουτηγμένες σε τόνους λάσπης στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας

Ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, η οποία είχε αποκλειστεί, λόγω της έντονης ροής υδάτων και των κατολισθήσεων, με τις υπηρεσίες να δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση και την ασφάλεια των ζώων και του προσωπικού.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Στροβίλι, Κεραμίδι και στον δρόμο που οδηγεί στο Μαυρομάτι, προκαλώντας προσωρινό αποκλεισμό οικισμών και δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Στον κάμπο της Κεστρίνης στον Δήμο Φιλιατών τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα, έπληξαν μεγάλες εκτάσεις με μανταρινοκαλλιέργειες – μάλιστα σε μια περίοδο που η συγκομιδή βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιό της.

Οι κορμοί από τις μανταρινιές -όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε το ΕΡΤnews- είναι βουτηγμένοι στο νερό…

Η πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους έχει διακοπεί, ενώ μεγάλες λεκάνες νερού έχουν σχηματιστεί μέσα στα χωράφια, δημιουργώντας αδιέξοδο για τους παραγωγούς…

Παράλληλα, πολλά χωριά του δήμου αντιμετωπίζουν προβλήματα από πτώσεις βράχων και δέντρων, με τις Αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και να επανέλθει σταδιακά η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας επενέβησαν άμεσα, προχωρώντας σε απομάκρυνση χωμάτων και φερτών υλικών και αποκαθιστώντας σταδιακά την πρόσβαση, αν και οι μετακινήσεις παραμένουν δύσκολες και επικίνδυνες.

Φιλιππιάδα: Αποκλεισμένος δρόμος και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί λόγω μεγάλης ποσότητας νερού και φερτών υλικών. Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή για παρεμβάσεις.

Τρίκαλα – Δήμος Μετεώρων: Σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε χωριά του Δήμου Μετεώρων, όπως Ασπροπόταμος, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα.

Κατολισθήσεις, υποχωρήσεις δρόμων και κίνδυνος κατάρρευσης γεφυρών έχουν δημιουργήσει συνθήκες απομόνωσης σε ορισμένες περιοχές.

Ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για άμεση επέμβαση με μηχανήματα έργου.