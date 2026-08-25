Το ποσό των 39 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 5, 7, 48 και 50.
Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 5.
Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.