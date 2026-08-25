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Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν.

Το ποσό των 39 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 5, 7, 48 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 5.

Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

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2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.