Στο επίκεντρο της γκάμας της εταιρείας βρίσκονται προηγμένα θερινά ελαστικά, όπως τo νέο ECSTA PS 72, το ECSTA HS52, καθώς και το χειμερινό WinterCRAFT WP52+

Η Kumho Tire συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη και σε μία ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες οδήγησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Ευρώπη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20%. Παράλληλα, η Kumho Tire πέτυχε πωλήσεις-ρεκόρ ύψους 3,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά ελαστικών.



Καθοριστικό παράγοντα αυτής της πορείας αποτελεί η στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης της Kumho Tire, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων, τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και τις υψηλές προσδοκίες των Ευρωπαίων οδηγών όσον αφορά την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την οδηγική συμπεριφορά. Στο επίκεντρο της γκάμας της εταιρείας βρίσκονται προηγμένα θερινά ελαστικά, όπως τo νέο ECSTA PS 72, το ECSTA HS52, καθώς και το χειμερινό WinterCRAFT WP52+. Το ECSTA PS 72 είναι ένα Ultra High Performance ελαστικό, σχεδιασμένο για να αξιοποιούν τις δυνατότητες οχημάτων υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας κορυφαία επίπεδα ελέγχου και οδηγικής απόδοσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναγνώριση των προϊόντων της Kumho Tire από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εξειδικευμένα auto Media. Το WinterCRAFT WP52+, το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για τις ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης, κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ 51 ελαστικών διεθνών κατασκευαστών στη χειμερινή δοκιμή ελαστικών του Auto Bild το 2025, αποσπώντας παράλληλα την αξιολόγηση “Exemplary” (υποδειγματικό).

Η ισχυρή τεχνολογική παρουσία της Kumho Tire στην Ευρώπη επιβεβαιώνεται επίσης από τις επιδόσεις των προϊόντων της σε ανεξάρτητες δοκιμές σημαντικών γερμανικών φορέων και Μedia αυτοκίνησης, όπως το ADAC και το Auto Bild, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.



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Το ευρωπαϊκό portfolio της Kumho Tire περιλαμβάνει ακόμη προϊόντα όπως τα ESCTA PS 71, ECSTA PS 91, SOLUS HA32, WinterCRAFT ICE WI32, WI52 και PorTran 4S CX11, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αναγκών, από επιβατικά αυτοκίνητα και SUV έως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Παράλληλα, η Kumho Tire συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μελλοντική κινητικότητα. Concept ελαστικά, όπως τα Volume και Origami, αποτυπώνουν τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της εταιρείας προς καινοτόμες λύσεις που συνδέονται με τις νέες απαιτήσεις της αυτοκίνησης και του mobility.

Σημαντικό μέρος της διεθνούς στρατηγικής της Kumho Tire αποτελεί επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη της MARSHAL, του global brand της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στις ευρωπαϊκές αγορές. Η γκάμα της MARSHAL περιλαμβάνει προϊόντα όπως τα MU12, MH15 και MH22, τα οποία αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τα πρότυπα ποιότητας της Kumho Tire, προσφέροντας έναν ανταγωνιστικό συνδυασμό επιδόσεων και αξίας. Ειδικότερα, το MU12 είναι ένα ελαστικό υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένο για σταθερή οδική συμπεριφορά, υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και αποτελεσματική πέδηση και συμπεριφορά στις στροφές, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.

Με συνεχή επένδυση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας και αυξανόμενη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, η Kumho Tire επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και να επιταχύνει τη μετάβασή της σε ένα global premium brand, με επίκεντρο την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική κινητικότητα.

Τα ελαστικά της KUMHO (www.kumho.gr), για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει, ήδη, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho .