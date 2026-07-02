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Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στον ΕΟΦ.

Προσλήψεις 14 ατόμων με καθεστώς έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών από τον ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο μηνιαίος μισθός, ανάλογα με την ειδικότητα μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 3.000 ευρώ

Συγκεκριμένα θα προσληφθεί προσωπικό στις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Φαρμακευτικής με ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών (4 άτομα)

ΠΕ Χημικών με ειδικότητα ΠΕ Χημικών (2 άτομα)

ΠΕ Βιολόγων με ειδικότητα Βιολόγων (2 άτομα)

ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιατρικών (1 άτομο)

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (3 άτομα)

ΔΕ Οδηγών με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (2 άτομα)

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις ξεκινούν από 3/7/2026 και λήγουν στις 18/7/2026 και ώρα 15:00. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως και τις 14:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Η αίτηση βρίσκεται στην σελίδα του ΕΟΦ.

Συμπληρωματικές ή και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΦ στο τηλέφωνο 2132040386, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 15:00.