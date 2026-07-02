Προσλήψεις 14 ατόμων με καθεστώς έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών από τον ΕΟΦ.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο μηνιαίος μισθός, ανάλογα με την ειδικότητα μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 3.000 ευρώ
Συγκεκριμένα θα προσληφθεί προσωπικό στις εξής ειδικότητες:
- ΠΕ Φαρμακευτικής με ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών (4 άτομα)
- ΠΕ Χημικών με ειδικότητα ΠΕ Χημικών (2 άτομα)
- ΠΕ Βιολόγων με ειδικότητα Βιολόγων (2 άτομα)
- ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιατρικών (1 άτομο)
- ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (3 άτομα)
- ΔΕ Οδηγών με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (2 άτομα)
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις ξεκινούν από 3/7/2026 και λήγουν στις 18/7/2026 και ώρα 15:00. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως και τις 14:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.
Η αίτηση βρίσκεται στην σελίδα του ΕΟΦ.
Συμπληρωματικές ή και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΦ στο τηλέφωνο 2132040386, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 15:00.