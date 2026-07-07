Ο γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες επίσημη επίσκεψη στη συριακή πρωτεύουσα - την πρώτη επίσκεψη δυτικού ηγέτη στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Βόμβες εξερράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμανουέλ Μακρόν στη Συρία την Τρίτη, όμως ο γάλλος πρόεδρος «δεν άκουσε τις εκρήξεις» και συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάραα λίγο αργότερα

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters άκουσε εκρήξεις στην περιοχή και είδε καπνό να υψώνεται, ενώ οι δρόμοι αποκλείστηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι οι εκρήξεις δεν έγιναν αντιληπτές από την προεδρική αυτοκινητοπομπή, ενώ δημοσιογράφος του Reuters, μέλος της δημοσιογραφικής αποστολής που συνοδεύει τον Μακρόν, δεν άκουσε την έκρηξη ούτε είδε κάποια αναστάτωση κατά τη διάρκεια των πρωινών δραστηριοτήτων του γάλλου προέδρου.

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Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα ότι ο Μακρόν και ο Σάραα συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο της Συρίας.

Η επίσκεψη του Μακρόν υπογραμμίζει τη γεωπολιτική μεταμόρφωση της Συρίας υπό τον Σάραα, έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, ο οποίος έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με δυτικές και μεσανατολικές δυνάμεις που απομονώναν τον Άσαντ, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να ανοικοδομήσει μια χώρα διαλυμένη από 13 χρόνια πολέμου.

Σημειώνεται πως ο γάλλος πρόεδρος έφτασε τη Δευτέρα στη Συρία, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο δυτικό ηγέτη που επισκέπτεται την πολύπαθη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024.

Γιατι επισκέπτεται την Συρία ο Μακρόν

Η επίσκεψη του γάλλου προέδρου λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σχετικής ηρεμίας στη Μέση Ανατολή, μετά τον διάρκειας ενός μηνός πόλεμο σε Ιράν και Λίβανο. Επόμενος σταθμός του θα είναι η Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του NATO, όπου αναμένεται επίσης να παραστεί ο Σύρος Πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάραα.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Συρίας SANA μετέδωσε ότι ο Μακρόν πραγματοποιεί την επίσκεψη συνοδευόμενος από επιχειρηματική αντιπροσωπεία, προκειμένου να συζητηθούν η περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια Συρία κυρίαρχη, ενωμένη στην ποικιλομορφία της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο ίδιος ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης».

Η Γαλλία στηρίζει όλους όσοι μπορούν να «συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας νέας Συρίας» σύμφωνα με τις προσδοκίες που εκφράστηκαν μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, αναφερόμενο σε μια περίοδο ευρείας κλίμακας εξεγέρσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή που ζητούσαν πολιτική αλλαγή και μεταρρυθμίσεις.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον αλ Σάραα στο προεδρικό μέγαρο και «θα έρθει σε άμεση επαφή με ένα πολυσυλλεκτικό δείγμα του συριακού λαού», πρόσθεσε το γραφείο του.

Οι συναντήσεις του Γάλλου προέδρου είναι προγραμματισμένες καθ' όλη τη διάρκεια της Τρίτης, ξεκινώντας με μέλη της συριακής κοινωνίας των πολιτών, ενώ οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας των συναντήσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο Μακρόν είχε φιλοξενήσει τον αλ Σάραα στο Παρίσι τον Μάιο του 2025, όπου προέτρεψε τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες να άρουν τις μακροχρόνιες κυρώσεις κατά της Δαμασκού. Έκτοτε, οι περισσότερες από αυτές τις κυρώσεις έχουν αρθεί.