Στο Ηράκλειο της Κρήτης πραγματοποιούνται από αύριο Πέμπτη 16 έως και την Κυριακή 19 Απριλίου οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, σε μια συγκυρία με έντονο συνδικαλιστικό και πολιτικό ενδιαφέρον.

Περίπου 400 σύνεδροι, προερχόμενοι από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες από ολόκληρη τη χώρα, που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, καλούνται να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Συνομοσπονδίας, με βασικό στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, τόσο λόγω των οικονομικών πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά όσο και λόγω των εξελίξεων γύρω από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γιάννη Παναγόπουλο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η εκπεφρασμένη αμφισβήτηση σε συνδικαλιστικό επίπεδο θα εκφραστεί συντεταγμένα στο συνέδριο, όπως είχε επιχειρηθεί στις πρόσφατες εκλογές του Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μέσω συγκρότησης διαφορετικού ψηφοδελτίου.

Παράλληλα, το 39ο συνέδριο φέρει και το αποτύπωμα του προηγούμενου συνεδρίου της Συνομοσπονδίας που είχε πραγματοποιηθεί στο Καβούρι, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες διεξαγωγής του εξαιτίας έντονων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ και συγκροτούν τη ΔΑΣ, σε πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Καισαριανή με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικάτων και περισσότερων από 2.000 συνδικαλιστών, κάλεσαν τους εργαζόμενους να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της ΓΣΕΕ.

Οι ίδιοι άσκησαν δριμεία κριτική στην ηγεσία της Συνομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι «συντηρείται από την κυβέρνηση και την εργοδοσία με έναν μηχανισμό χειραγώγησης, ενσωμάτωσης και εξαγοράς».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η πίεση που δέχονται τα εισοδήματα των εργαζομένων.

Η περιορισμένη κάλυψη μέσω συλλογικών συμβάσεων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής, συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών.

Στο πεδίο των συσχετισμών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή της δύναμης κάθε συνδικαλιστικής παράταξης, καθώς από το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο η σύνθεση της νέας διοίκησης όσο και το πόσο εύκολη θα είναι η συγκρότηση προεδρείου.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι παρατάξεις είχαν καταλάβει τις έδρες της 45μελούς διοίκησης ως εξής:

ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές: 19 έδρες

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 11 έδρες

ΔΑΚΕ: 9 έδρες

ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 3 έδρες

ΕΑΚ: 2 έδρες

Ενότητα: 1 έδρα

Το αποτέλεσμα του συνεδρίου αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις εσωτερικές ισορροπίες του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και τις παρεμβάσεις της Συνομοσπονδίας την επόμενη περίοδο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να δοκιμάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων.