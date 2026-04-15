Σταματούν την αποβίβαση φορτηγών και εμπορευμάτων επιτρέποντας μόνο επιβάτες και ΙΧ.

Για δεύτερη ημέρα κτηνοτρόφοι της Λέσβου βρίσκονται στο λιμάνι του νησιού, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και προχωρώντας σε μπλόκο στην αποβίβαση φορτηγών με εμπορεύματα που έχουν φτάσει με το πλοίο. Την ίδια ώρα επιτρέπουν μόνο την αποβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να μην διαταραχθεί πλήρως η μετακίνηση των πολιτών.

Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση όταν κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες είχαν αποκλείσει την είσοδό τους στον χώρο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς οι συγκεντρωμένοι, εμφανώς αγανακτισμένοι από την εξέλιξη, επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, οι κτηνοτρόφοι κινήθηκαν προς την πλαϊνή είσοδο του λιμανιού, μπροστά από το άγαλμα της Ελευθερίας, όπου και προχώρησαν σε σπάσιμο του λουκέτου της πόρτας. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ήδη τεταμένη κατάσταση.



Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον πρωτογενή τομέα, με αιχμή τα προβλήματα διάθεσης της παραγωγής τους και τις οικονομικές απώλειες που υφίστανται.

Όπως επισημαίνουν, η επιλογή του αποκλεισμού των φορτηγών αποτελεί μέσο πίεσης προκειμένου να αναδειχθεί το πρόβλημα σε πανελλαδικό επίπεδο και να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις.

Με ελεγχόμενη λειτουργία το λιμάνι

Παρά την ένταση, η κατάσταση στο λιμάνι εξελίσσεται με σχετική τάξη, καθώς οι κινητοποιημένοι επιτρέπουν την αποβίβαση επιβατών και ιδιωτικών οχημάτων, αποφεύγοντας την πλήρη παράλυση της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας. Ωστόσο, η απαγόρευση εκφόρτωσης φορτηγών και εμπορευμάτων δημιουργεί ήδη πιέσεις στην τοπική αγορά, με επιχειρήσεις να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Πηγή: stonisi