Με εκτενείς αναφορές στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της αυστηρής τραπεζικής εποπτείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας έδωσε τον τόνο στη φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση, τοποθετώντας στο επίκεντρο την έννοια της ανθεκτικότητας απέναντι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας.

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος εδραίωσης της στρατηγικής του Ομίλου, με αιχμές την οργανική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση των εσόδων και την τεχνολογική αναβάθμιση. Όπως σημείωσε, η Eurobank όχι μόνο πέτυχε αλλά και ξεπέρασε τους οικονομικούς στόχους της, ενώ παράλληλα προχώρησε σε κινήσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η συγχώνευση τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και η ενίσχυση της παρουσίας στον ασφαλιστικό τομέα στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το κύριο πολιτικοοικονομικό μήνυμα της ομιλίας του επικεντρώθηκε στη σημασία της συνέπειας στους κανόνες. «Η ανθεκτικότητα στις κρίσεις αποκτάται κατά τη διάρκεια των ομαλών περιόδων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ισχυρή θέση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα επιλογών που ενίσχυσαν τη σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, απάντησε ευθέως σε όσους ζητούν χαλάρωση της δημοσιονομικής ή τραπεζικής πολιτικής. «Η κριτική που έχει ασκηθεί για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα όχι μόνο δεν δικαιώνεται σε περιόδους όπως αυτή, αλλά αντίθετα αποδεικνύεται επικίνδυνα εφήμερη», δήλωσε, δίνοντας σαφές στίγμα απέναντι σε τέτοιες προσεγγίσεις.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, έκανε λόγο για μια νέα κανονικότητα όπου η γεωπολιτική αστάθεια και η μεταβλητότητα αποτελούν πλέον σταθερές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως είπε, επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη μέσω των τιμών ενέργειας, δημιουργώντας ταυτόχρονα πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

«Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού είναι υπαρκτός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συγκυρία αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, ενώ η Ευρώπη εμφανίζεται πιο ευάλωτη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο επικεφαλής της Eurobank παρουσίασε μια εικόνα ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης. Η τράπεζα κατέγραψε το 2025 κερδοφορία 1,362 δισ. ευρώ, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο. «Πετύχαμε και ξεπεράσαμε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ποιότητα του ενεργητικού, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει μειωθεί στο 2,6%, με πολύ υψηλή κάλυψη από προβλέψεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και στη στρατηγική μείωσης της συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου, με στόχο τον μηδενισμό του νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο κ. Καραβίας στάθηκε επίσης στη σημασία της διεθνοποίησης, τονίζοντας ότι περίπου το ήμισυ της κερδοφορίας προέρχεται πλέον από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, κυρίως από Κύπρο και Βουλγαρία. «Έχουμε χτίσει έναν ισχυρό Όμιλο, έτοιμο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις προοπτικές, παρουσίασε το τριετές σχέδιο 2026-2028, το οποίο προβλέπει περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και σημαντικές διανομές προς τους μετόχους. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η Eurobank συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην τεχνολογία, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω χρηματοδότησης επενδύσεων.

«Η αύξηση των επενδύσεων πρέπει να αποτελέσει τον πολικό αστέρα της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και να αυξηθούν τα εισοδήματα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Ζανιάς συμπλήρωσε την εικόνα, εστιάζοντας στη διεθνή συγκυρία και στο θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, η αβεβαιότητα έχει καταστεί πλέον «νέα κανονικότητα», ωστόσο οι οικονομίες έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ανθεκτικότητας.

Ο κ. Ζανιάς υπογράμμισε ότι ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί υπό το αυστηρότερο καθεστώς εποπτείας που έχει υπάρξει ποτέ, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της ανεξαρτησίας των διοικητικών συμβουλίων και της εφαρμογής υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ενώ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στο δημοσιονομικό πεδίο και στη μείωση της ανεργίας.