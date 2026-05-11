Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, στον ρόλο του Αλέξης Τσίπρας και στο ενδεχόμενο κοινής εκλογικής καθόδου των προοδευτικών δυνάμεων.

Ερωτηθείς αν θα παραστεί στη σημερινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε θετικά, τονίζοντας ωστόσο ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι «πώς θα διαμορφωθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ενότητας και συσπείρωσης στον χώρο». Όπως σημείωσε, η συλλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό και ότι απαιτείται «μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου», με καθοριστικό ρόλο για τον κ. Τσίπρα.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες και διαρροές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι έχει έρθει η στιγμή να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να διαμορφωθεί η τελική διάταξη των πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου «η χώρα να γυρίσει σελίδα και να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση». Υπογράμμισε δε ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται «ενότητα και συσπείρωση».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ότι σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συντρίψει τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε λόγο για «δήλωση μιζέριας και ηττοπάθειας», σημειώνοντας ότι τα κόμματα οφείλουν να διεκδικούν τη νίκη και όχι «να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά».

Απαντώντας, επίσης, στη δήλωση του κ. Τσουκαλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί «βολική αντιπολίτευση» για την κυβέρνηση, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε για δύο χρόνια τον χώρο της αντιπολίτευσης «μόνος του στο πολιτικό σκηνικό», χωρίς ωστόσο να καταφέρει –όπως είπε– να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Υποστήριξε ακόμη ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει «λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη».

Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προβλέπει τη συγκρότηση «ενιαίου ψηφοδελτίου», με στόχο την ενότητα του χώρου και την αποφυγή πολυδιάσπασης. Όπως τόνισε, «δεν είναι άλλος χώρος ο Τσίπρας και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι ένα ενωτικό και ανασυνθετικό σχήμα θα μπορούσε να διεκδικήσει όχι απλώς τη δεύτερη θέση, αλλά ακόμη και την πρώτη θέση στις εκλογές.