Σε επίθεση προς την κυβέρνηση προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης, ασκώντας δριμεία κριτική στο «Επιτελικό Κράτος» της κυβέρνησης.

Σε έντονα επικριτικό τόνο απέναντι στην κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε την πρόσφατη δημόσια παρέμβαση πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα», οι οποίοι έθεσαν ζήτημα «νέου μοντέλου διακυβέρνησης».

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη επιστολή αναδεικνύει σαφώς –τόσο άμεσα όσο και έμμεσα– προβληματισμούς που διατυπώνονται πλέον και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχετικά με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Ο κ. Ζαχαριάδης στρέφει τα πυρά του στο λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο, όπως αναφέρει, συνιστά έναν μηχανισμό υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου, επιτρέποντας –κατά τον ίδιο– τον κεντρικό έλεγχο της διακυβέρνησης αλλά και τη διαχείριση φαινομένων διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική προς το κυβερνητικό μοντέλο δεν προέρχεται πλέον μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά εκφράζεται και από βουλευτές της κυβέρνησης, γεγονός που, όπως σημειώνει, ενισχύει τη σημασία των επισημάνσεων αυτών.

Παράλληλα, ο κ. Ζαχαριάδης κάνει λόγο για «υδροκεφαλισμό» στο Μέγαρο Μαξίμου, τον οποίο θεωρεί απειλή για τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομική προοπτική της χώρας και τη δημοκρατική ομαλότητα. Αντικρούει δε τις δηλώσεις του υπουργού Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα δεν σχετίζονται με ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας στο εσωτερικό.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία –όπως αναφέρει– θα αποδομήσει το υφιστάμενο μοντέλο, θα ενισχύσει τη λογοδοσία, θα προωθήσει την αποκέντρωση και θα επαναφέρει τη διαφάνεια. Παράλληλα, καλεί σε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «οδηγείται σε τέλμα» υπό την παρούσα κυβέρνηση.

